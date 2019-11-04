أحدث خطوط موضة الشتاء من عروض أزياء "winter fashion show"،

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

ضمت فعاليات عروض أزياء"winter fashion show"، التي أقيمت بأحد فنادق التجمع الخامس، أول أمس السبت، باقة من أفضل مصممي الأزياء في مصر، إذ حرص كل مصمم على الخروج بأفضل كولكشن.

يستعرض لكم "الخليج 365"، خلال النقاط التالية أبرز عروض أزياء وينتر فاشون، وأحدث خطوط وصيحات الموضة لشتاء 2020.

-أحمد حافظ يقدم مجموعة رائعة من فساتين الهوت كوتور:

قدم مصمم الأزياء المصري أحمد حافظ، مجموعته الجديدة من فساتين الهوت كوتور ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show".

قال مصمم الأزياء أحمد حافظ في حواره مع "الخليج 365"، إن مجموعته الجديدة لشتاء 2020 تضم موديلات مختلفة من فساتين السهرة والزفاف، وأطلق عليها اسم "اليجنت كريزى فاشون".

تضم المجموعة 16 قطعة بموديلات وقصات متنوعة، فرأينا الجمع بين التراث الشرقي والغربي، واستخدام خامات الدانتيل والهاند ميد والشكّ.

وارتدت الفنانة هنادي مهني خلال عرض الأزياء أغلى فستان زفاف من تصميم أحمد حافظ، إذ بلغ سعره 8 ملايين جنيه.

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-عرض أزياء رغدة نبيل لشتاء 2020

قدمت مصممة الأزياء رغدة نبيل مجموعة جديدة من الفساتين متنوعة القصات ضمن فعاليات عروض أزياء"winter fashion show".

وركزت رغدة نبيل على إبراز الأنوثة عن طريق تصميم موديلات ناعمة بقصات الأميرات، فرأينا صيحة الشراشيب والتطريزات الهاند ميد تسيطر على تصاميمها.

واستخدمت مجموعة متنوعة من قماش الدانتيل القوى المطرز والمخمل الناعم والحرير.

-جمعت بين الأناقة والعصرية..عرض أزياء أميرة قزامل

استطاعت مصمم الأزياء الجمع بين العصرية والأناقة، واعتمدت الألوان الجريئة والناعمة، فرأينا قماش المخمل والدانتيل المطرز، وتنوعت التصاميم بين جمبسوت، وبلاى سوت، وفساتين متنوعة القصات.