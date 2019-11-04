بينها التجاهل.. رضوى الشربيني تقدم 7 نصائح للتعامل مع الزوج الملول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعاني بعض الزوجات من الزوج الذي يملّ سريعًا ويبحث عن التجديد، لذا تتخوف المرأة من أن يقلّ حبه بعد الزواج أو يتلاشى وتبحث سريعًا على حلول للتعامل معه.

وقدّمت الإعلامية رضوى الشربيني مجموعة من حلول للتعامل مع الرجل الملول، خلال إحدى حلقات برنامجها "هي وبس" على قناة "سي بي سي سفرة" وهي:

1- إياكِ تكرار الأسئلة عليه، بمعني ألا يصح أن تقولي "بطلت تهتم بيا ليه؟ رايح فين، جاي منين؟"

2- الرجل يكره السؤال عليه باستمرار ، فيجب عليكِ أن تقللي من مكالمتك له، فمثلا: لا يحب الرجل الاتصال عليه بشكل مستمر، لأن هذا يصيبه بالملل.

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3- غيّري طريقة معاملتك له عن طريق ترك بعض المساحة له واختفائك عنه لبعض الوقت.

4- تجاهليه في بعض الأوقات، لكي يبدأ هو بالسؤال عليكِ، واستخدمي بعض الحيل للفت الانتباه.

5- عليكِ أن تقللي من اهتمامك به، وألا تبكى على طريقة تعامله معك.

6- لا بد من إعطائه مسافة من الأمان وعدم الشك به كل الأوقات.