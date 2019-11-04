اتهمته بسرقة نفط سوريا..من هي منافسة ترامب المرشحة لرئاسة أمريكا

تصدرت الفترة الأخيرة عدد من الوجوه النسائية الأمريكية المناهضة لسياسية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكان آخرها تولسي جابارد التي أعلنت ترشحها للانتخابات الأمريكية 2020، والتي اتهمته أمس بسرقة نفط سوريا.

وتولسي السياسية الأمريكية البالغة من العمر 38، تعمل كعضو في الكونجرس عن ولاية هاواي منذ عام 2013، كما أنها عضو في الحزب الديمقراطي، كما شغلت منصب نائبة رئيس اللجنة الوطنية الديمقراطية حتى 28 فبراير، 2016، عندما استقالت لتأييد السناتور بيرني ساندرز من أجل ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي لعام 2016، حسب الموقع الأمريكي "businessinsider".

تولسي أول عضو هندوسي في الكونجرس الأمريكي

وتعتبر "تولسي"، هي أول عضو هندوسي في الكونجرس الأمريكي، ويعرف عن الديموقراطية بمعارضتها للمطالب التي تنادي بضرورة تنحي أو عزل الرئيس السوري بشار الأسد، حيث حذرت كثيراً من خطر تكرار السيناريو العراقي أو الليبي في سوريا، حال سقوط الأسد.

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رغبتها في استقرار الدول وبالأخص العربية، جاء من منطلق أن مزيد من الأزمات داخل الدول ستعزز من مواقع "داعش"، وسيسمح للتنظيم بالتوسع والاستيلاء على مزيد من الأراضي.

الديمقراطية "تولسي" خدمت في وحدة طبية ميدانية تابعة للحرس الوطني لجيش هاواي في منطقة القتال في العراق من 2004 إلى 2005، وتم نقلها في وقت لاحق إلى الكويت.

وتنتمي "تولسي" لعائلة هي من دعمتها للخوض السياسة في وقت مبكر وفي مقدمتها والدتها، كما أنها متزوجة من المصور السينمائي المستقل أبراهام ويليامز.

كما خدمت سابقاً في مجلس النواب في "هاواي" من عام 2002، إلى عام 2004 في سن 21 عاما، وكانت أصغر امرأة يتم انتخابها في هيئة تشريعية بالولاية الأمريكية. وهي تدعم الرعاية الطبية للجميع.