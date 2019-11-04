تعرفي علي طرق إزالة الشحوم من الملابس

نزع بقع الشحوم من الملابس من دون إتلافها من المهام الصعبة في التدبير المنزلي، فبقع الشحوم لا تختفي عن طريق الغسيل المعتاد بل هناك عدة حيل وطرق للتخلص منها، مع الحفاظ على الملابس.

طرق إزالة الشحوم من الملابس

مسحوق غسيل الاطباق والليمون

مسحوق الجلي والليمون الحامض

• الخلّ: تُخلط ملعقة من الخلّ في كوب ماء، ويوضع الخليط فوق بقعة الشحم. ويُفرك جيٍّدًا حتَّى زوال البقعة تمامًا.

• بودرة الأطفال: توضع بودرة الأطفال فوق بقعة الدهون، وتترك لثلاثين دقيقة، ثمَّ تُفرك. وتُكرَّر الطريقة حتَّى زوال البقعة.

• الليمون الحامض: يوضع عصير الليمون الحامض فوق بقعة الدهون، ثمَّ تفرك المنطقة بفرشاة أسنان حتَّى تزول.

• مسحوق غسيل الأطباق: يُستخدم كمٌّ وافرٌ من مسحوق غسيل الأطباق المركَّز فوق البقعة مباشرة. وتُفرك البقعة في حركات دائريَّة لدقائق، بوساطة فرشاة أسنان قديمة أو أيَّة فرشاة أخرى. ويُسكب المزيد من المسحوق إذا كانت هناك حاجة لذلك. يترك على القماش لثلاثين دقيقة، قبل وضع القطعة في غسَّالة الملابس. تغسل قطعة الملابس بماء دافئ في دورة تنظيف مُكثَّفة.

نشاء الذرة

نشاء الذرة

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• الطبشور: يمتصُّ الطبشور الشحوم من الأقمشة، بسهولة. وفي هذا الإطار، تُغطَّى بقع الشحم بالطبشور الأبيض المطحون، وتفرك. وبعد انقضاء من 10 دقائق إلى 15 منها، يُزال الطبشور. إذا كانت البقعة لا تزال مرئية، تغسل قطعة الملابس بماء بارد. سوف تعمل دورة الشطف أو التجفيف على إنهاء المهمَّة بنجاح.

• نشاء الذرة: يمتصُّ نشاء الذرة بقع الشحوم الحديثة. وفي هذا الإطار، يُنثر كمٌّ من مسحوق نشاء الذرة على البقعة، مع تركها لـ15 دقيقة، ثمَّ يُنزع مسحوق النشاء بوساطة الفرشاة، فيُغسل في الغسَّالة بماءٍ باردٍ.

• الشامبو: يسكب الشامبو مباشرة فوق البقعة، وتُستخدم قطعة من القماش لفركه بقوَّة. يترك الشامبو على الملابس من 10 دقائق إلى 15 منها، ثم تغسل القطعة في الغسَّالة. وتترك حتى تجفّ في الهواء.

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