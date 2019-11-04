تسنين الأطفال.. إليك كل ما تريد معرفته وطرق التعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:

مرحلة التسنين من أهم المراحل التي يمر بها الطفل، وتعد من أكثر الفترات إرهاقا على الطفل والأم؛ إذ تتسبب في بكاء الطفل كثيرًا. وتبدأ من سن 6 لـ8 أشهر وقد تستمر حتى عمر 3 سنوات.

في السطور التالية نقدم لكم أعراض التسنين وكيفية تعامل الأم مع طفلها أثناء فترة التسنين وأهم النصائح، وفق للدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365":

- أعراض التسنين:

1- ارتفاع درجة الحرارة، وفي هذه الحالة يتم عرضه على طبيب مختص، ويتم إعطائه خافض حرارة يحتوي على مادة الباراسيتامول.

2- نزلات معوية متكررة نتيجة وضع يده دائما في فمه.

3- الإسهال والقيء.

4- ألم في منطقة اللثّة.

5- ألم في الأذن.

6- ضعف المناعة العام في فترة التسنين، ما يصبح الجسم عرضة لأي ميكروب.

7 - البكاء بشكل دائم ومتصل وبصوت عال، نتيجة للألم في منطقة اللثة.

8- ألم في العظام بشكل عام نتيجة لنقص الكالسيوم في الجسم.

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- كيفية تعامل الأم مع طفلها أثناء التسنين:

1- الحرص على غسل أيدي الطفل دائما بالماء والصابون حتى لا يصبح عرضة للتلوث والنزلات المعوية.

2- إخفاء الأشياء الملوثة بعيدًا عن الطفل حتى لا يضعها في فمه، ما قد يسبب له المشاكل.

3- الاستعانة بالعضاضة المصنوعة من السيليكون لمنعه من وضع أصابعه في فمه، وتعمل على تهدئة الألم نسبيا.

4- الحرص على عدم أكل السكريات بكميات كبيرة.

5- بعد الانتهاء من فترة التسنين في عمر الـ3 سنوات، يجب تعليم الطفل استعمال فرشة الأسنان والمعجون الخاص بهم، ليحافظ على نظافة أسنانه وسلامتها.

6- إعطاؤه فيتامين "د" في صورة نقط بالفم من اليوم الأول من عمر الطفل من الأساسيات المهمة جدا لامتصاص الكالسيوم.

- نصائح ضرورية للأمهات:

1- الحرص على الرضاعة الطبيعية، حيث إنها أفضل مصدر للغذاء بالنسبة للطفل، وتتم الاستعانة بالحليب الصناعي إذا كانت كمية اللبن الطبيعي غير كافية.

2- تغذية الطفل تغذية جيدة متوازنة عن طريق إعطائه أطعمة تحتوي على الكالسيوم.

3- تبدأ الأم بإدخال الأطعمة اللينة سهلة البلع مثل الزبادي والجبن المثلثات من الشهر الرابع حتي نهاية السادس.

4- يمنع إعطائه الحليب السائل قبل اكتمال عام من العمر.

5- شرب المياه بعد كل رضعة أثناء فترة التسنين مهم جدا.