تسنين الأطفال.. إليك كل ما تريد معرفته وطرق التعامل معه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
مرحلة التسنين من أهم المراحل التي يمر بها الطفل، وتعد من أكثر الفترات إرهاقا على الطفل والأم؛ إذ تتسبب في بكاء الطفل كثيرًا. وتبدأ من سن 6 لـ8 أشهر وقد تستمر حتى عمر 3 سنوات.
في السطور التالية نقدم لكم أعراض التسنين وكيفية تعامل الأم مع طفلها أثناء فترة التسنين وأهم النصائح، وفق للدكتور أمير سليمان استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة في تصريحه لـ"الخليج 365":
- أعراض التسنين:
1- ارتفاع درجة الحرارة، وفي هذه الحالة يتم عرضه على طبيب مختص، ويتم إعطائه خافض حرارة يحتوي على مادة الباراسيتامول.
2- نزلات معوية متكررة نتيجة وضع يده دائما في فمه.
3- الإسهال والقيء.
4- ألم في منطقة اللثّة.
5- ألم في الأذن.
6- ضعف المناعة العام في فترة التسنين، ما يصبح الجسم عرضة لأي ميكروب.
7 - البكاء بشكل دائم ومتصل وبصوت عال، نتيجة للألم في منطقة اللثة.
8- ألم في العظام بشكل عام نتيجة لنقص الكالسيوم في الجسم.
- كيفية تعامل الأم مع طفلها أثناء التسنين:
1- الحرص على غسل أيدي الطفل دائما بالماء والصابون حتى لا يصبح عرضة للتلوث والنزلات المعوية.
2- إخفاء الأشياء الملوثة بعيدًا عن الطفل حتى لا يضعها في فمه، ما قد يسبب له المشاكل.
3- الاستعانة بالعضاضة المصنوعة من السيليكون لمنعه من وضع أصابعه في فمه، وتعمل على تهدئة الألم نسبيا.
4- الحرص على عدم أكل السكريات بكميات كبيرة.
5- بعد الانتهاء من فترة التسنين في عمر الـ3 سنوات، يجب تعليم الطفل استعمال فرشة الأسنان والمعجون الخاص بهم، ليحافظ على نظافة أسنانه وسلامتها.
6- إعطاؤه فيتامين "د" في صورة نقط بالفم من اليوم الأول من عمر الطفل من الأساسيات المهمة جدا لامتصاص الكالسيوم.
- نصائح ضرورية للأمهات:
1- الحرص على الرضاعة الطبيعية، حيث إنها أفضل مصدر للغذاء بالنسبة للطفل، وتتم الاستعانة بالحليب الصناعي إذا كانت كمية اللبن الطبيعي غير كافية.
2- تغذية الطفل تغذية جيدة متوازنة عن طريق إعطائه أطعمة تحتوي على الكالسيوم.
3- تبدأ الأم بإدخال الأطعمة اللينة سهلة البلع مثل الزبادي والجبن المثلثات من الشهر الرابع حتي نهاية السادس.
4- يمنع إعطائه الحليب السائل قبل اكتمال عام من العمر.
5- شرب المياه بعد كل رضعة أثناء فترة التسنين مهم جدا.
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