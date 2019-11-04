مصريون يحتفلون بعيد الحب على خطى أجدادهم الفراعنة

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ-

عُرِفَ عن قدماء المصريين أنهم كانوا شعبا مُحبا للحياة، مفتونا بالجمال، وعاشقا لمظاهر الفرح والسرور، وتواقا للموسيقى والرقص والغناء.

ويقول المؤرخون وعلماء المصريات إن إقبال قدماء المصريين على الفرح والبهجة، والتمتع بجمال الطبيعة، جعلهم أول شعب يعرف طقوس الحب وقصائد العشق والغزل قبيل آلاف السنين.

وعلى خطى أجدادهم الفراعنة، يحتفل المصريون اليوم الإثنين بعيد الحب الذي أسسه الكاتب المعروف مصطفى أمين، ليصبح الرابع من نوفمبر في كل عام عيدا للحب في مصر.

ووفقا لدراسة أعدتها الكاتبة المصرية منى بدوي يعقوب، كان المحبون يهدون قصائد الحب لبعضهم بعضا، كما تبادلوا باقات الورود، كما كان العشاق يكتبون قصائد الغرام والغزل في محبوباتهم.

وبحسب الكاتبة، وجد الآثاريون وعلماء المصريات الكثير من تلك النصوص التي تبادلها المحبون والعشاق بمصر القديمة، على جدران المعابد والمقابر وأوراق البردى، وقطع الأوستراكا التي كانوا يدونون عليها بعض نصوصهم الأدبية.

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وتشير يعقوب إلى أن القصائد والزهور كانت سفيرا دائما بين العشاق والمحبين، وبين الأزواج وزوجاتهم، إذ عرفت مصر القديمة الكثير من صور التمدن التي تتباهى بها دول الغرب اليوم، فكانوا مولعين بالفنون، وقدروا للمرأة مكانتها في المجتمع.

ويعد عصر الدولة الحديثة في مصر القديمة، من أكثر العصور ثراء بالأشعار " التي تفيض رقة وحنانا وعفة "، ومن قصائد الغزل والحب والعشق في ذلك العصر، قصيدة يناجى فيها العاشق معشوقته، وتناجى فيها المحبوبة حبيبها في مودة وبكلمات عفيفة، فينادى العاشق معشوقته بـ "أختي"، وتنادى فيها المحبوبة محبوبها بـ"أخي" ويعبران عن اللوعة والحب، والشوق ليوم زفافهما".

ويحتوي متحف تورين في إيطاليا على مقتنيات أثرية تتضمن بعضا من تلك القصائد، كما يحتوي المتحف البريطاني، والمتحف المصري بالقاهرة، على الكثير من أوراق البردى واللوحات وقطع الأوستراكا التي تسجل بعضا من قصائد الحب والغزل في مصر القديمة.

وبحسب الدراسة، كانت قصائد الحب والغزل أحد الأصناف الأدبية التي عرفها قدماء المصريين، الذين تغزلوا أيضا بالطبيعة والأشجار والزهور، فكانوا يصفون الطبيعة وجمالها كما يصف العاشق محبوبته.

ووفق الدراسة، تغنى القدماء بالطبيعة والريف واستمتعوا بالسير بين الحقول وصيد الطيور، وربطوا بين جمال الطبيعة ومشاعر الحب، ففي بردية " هاريس " الشهيرة، نصوص شعرية تحتفى فيها الطبيعة بالمحبين، فتتحدث الأشجار لبعضها وتدعو المحبين للجلوس في ظلها.