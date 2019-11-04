محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:
قدّمت آلاء عاطف ملكة جمال مصر لعام 2019، نصائح للعناية بالبشرة والشعر، على هامش حضورها فعاليات عروض أزياء "winter fashion show"، التي أقيمت بأحد فنادق التجمع الخامس، أول أمس السبت.
وكشفت ملكة جمال مصر عن أسرار جمالها، وكيفية الاعتناء ببشرتها وشعرها في تصريحها لـ"مصراوى"، مؤكدة أنها تعتمد نظامًا غذائيًا صحيًا للحفاظ على جسم رشيق، إذ تتناول الخضروات يوميًا في الصباح خاصة الجرجير المفيد للشعر، إضافة إلى حرصها على ممارسة التمارين الرياضية وتخصيص جزء في منزلها لذلك.
ونصحت ملكة جمال مصر بضرورة اتباع روتين يومي للحفاظ على نضارة وجمال البشرة، قائلة إنها تستخدم غسولًا مناسبًا لنوع بشرتها في الصباح وبعدها تضع مرطبًا، كما أنّها تحرص على استخدام المواد الطبيعية لعمل "السكراب" مثل السكر والقهوة.
وأضافت أنّها تستخدم السيروم والزيوت للحفاظ على جمال ونعومة شعرها، خاصة مع تعرضه للحرارة والاستخدام المتكرر للاستشوار والمكواة، وتحرص على غسل الشعر ثلاث مرات في الأسبوع ووضع ماسك طبيعي وحمام كريم.
ملكة الجمال وصفت في نهاية حديثها الشاي الأخضر والزبادي بالليمون بـ"السحر" الذي يجعلها تبدو بجسم متناسق ورشيق
كانت هذه تفاصيل خبر ملكة جمال مصر تكشف لـ"الخليج 365" أسرار جمالها.. و"السحر" الذي يجعل جسمها رشيقًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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