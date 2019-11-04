الامارات | سمية الخشاب: احتملت ضرب وإهانات أحمد سعد من أجل السمعة والأولاد

شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: احتملت ضرب وإهانات أحمد سعد من أجل السمعة والأولاد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت الفنانة سمية الخشاب أن طليقها المطرب احمد سعد استغل غيابها خارج مصر ليحصل على حكم غيابي، رغم أنها طلبت منه عدم تقديم الشيك سبب المشكلة قبل عودتها من السفر، وقالت سمية لـ"الإمارات اليوم" سمية إن محاميها سيقوم بعمل معارضة على حكم، وأنها لن تترك حقها، طالما هو لا يحترم كلمته، خاصة أن هناك جلسة جمعتهما مع عدد من الشخصيات كبيرة فى العائلة ومن معارفهما للحد من المشاكل بينهما لكنه لم يحترم ذلك، وأنها تثق فى القضاء المصرى النزيه وأنها ستحصل على حقوقها بالقانون.

وقالت سمية "إنها حررت الشيك بالفعل لسعد اثناء زواجها بناء على اعمال كانت بينهما وأن أحمد سعد كان يحتفظ بالشيك وبعد الطلاق اتفق معها على أن تتنازل عن مؤخر الصداق وعن نفقتها نظرا لعدم قدرته على دفعها، وبناء عليه كان الاتفاق على أن تتنازل عن المؤخر والنفقة، وألا يصرف الشيك إلا بعد إمضاء عقود التنازل، لكنه استغل غيابها.

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وأوضحت سمية أنها تعرضت للضرب الشديد الذي أدى إلى تهتك طحالها ورغم ذلك رفضت تحرير محضر بالواقعة حفاظا على موقف زوجها القانوني وعدم الزج به في السجن، وأضافت انها تحملت الكثير رغم عدم اعتراف سعد بخطئه حيث قال إن الطحال ليس له فائدة في جسم الإنسان ثم عاد واعتذر لها وطلب عدم مقاضاته حرصا على علاقتهما ولان له أولاد سيؤثر عليهم أي ازمة قانوينة في حياته.

واختتمت سمية بأنها تتمتع بسمعة طيبة والكل يعرف من هي وحتى في البنوك تتمتع بمعاملات طيبة مع أكبر البنوك المصرية وانها تملك اكثر من مبلغ مليون جنيه لذلك من الغريب أن يرفع ضدها الشيك وهو يعلم أن هناك اتفاق مسبق بينهما.