شنط عصرية لا غنى عنها في إطلالات العمل

المرأة العاملة بحاجة إلى حقيبة مثالية، تحقق الوظيفية، وفي الوقت نفسه تساير اتجاهات الموضة الجديدة. يجب أن تكون الحقيبة عملية بما يكفي لتناسب جميع احتياجاتها، مثل الكمبيوتر المحمول، والكتب والأوراق.

لكنّ امتلاك حقيبة عملية لا يعني بالضرورة أن تضحي بأناقتكِ. في ما يلي أفضل اختياراتنا من الحقائب العصرية التي تحقق هذه المعادلة:

1-حقائب الـ tote المصممة من جلد الحيوانات



الحقائب المستطيلة أو الـ tote هي تصميم لا غنّى عنه، بخاصة لاطلالات العمل. فهي واسعة بما يكفي لتناسب احتياجات سيدة عاملة، يمكن حمل هذه الحقيبة على كتفكِ لمساعدتكِ على الحركة، أو حملها من المقبض العلوي. حزام الكتف يمكن فصله حتى إذا كنتِ تريدين حملها من المقبض العلوي. لأنه يأتي مع حقيبة داخلية قابلة للإزالة مع إغلاق بسحاب، بحيث يمكنكِ الاحتفاظ بالتفاصيل الصغيرة داخل هذه الحقيبة الصغيرة، بدلًا من وضعه في أسفل الكيس.

الجديد هذا العام هو اختيار الحقائب المستطيلة المصممة من جلد الحيوانات، مثل التمساح. قد تحدّ الطبعات البارزة مثل النمر أو الثعبان، من فرصة تنسيق الحقيبة مع أكثر من إطلالة، لذلك، من الأفضل اختيار حقيبة مزينة بنقشة الجلد مع لون يسهل اعتماده، مثل درجات الجملي أو البيج، كما أنّ حقيبة برتقالية كبيرة الحجم ستكون بالطبع خيارًا عصريًّا ومتعدد الاستخدام.

من المشاهير اللواتي لا يستغنين عن حقيبة الـ tote، هي المحامية الحقوقية أمل كلوني، شاهدي اطلالاتها للعمل.

2-حقيبة الدلو

تشي بالأنوثة والأناقة واللطافة. تُعتبر حقيبة الدلو من أحدث التصميمات التي أتت بها الموضة، كما أنها خيار يحقق العصرية والأناقة والعملية. يمكن لهذه الحقيبة الطولية حمل أغراض متعددة، كما أنها متوافرة لدى عدد كبير من دور الأزياء على رأسها الدار الراقية لوي فيتون Louis vuitton وفندي Fendi.

تتوافر هذه الحقيبة بحزام الكتف القابل للتعديل والقابل للإزالة، كما أنه عادة ما يكون سميكًا وقويًّا ، بحيث يظل مريحًا.

تعدّ حقيبة الدلو من الاختيارات التي اتفقت عليها أيقونات الموضة، منهنّ عارضة الأزياء جيجي حديد التي اختارت حقيبة الدلو العصرية المزودة بأهداب، كما أختارت تصميمًا أخر مزودًا بيد خلفية تُحمل على الظهر.

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3-حقيبة الظهر

قد تبدو خيارًا غريبًا على اطلالات العمل، لكنها تناسب النساء اللواتي لا يعتمدن الملابس الكلاسيكية، فليس جميع جهات العمل تتطلب زيًّا رسميًّا.

حقيبة الظهر سهلة الاستخدام للغاية، لأنها تحافظ على يديكِ خالية، كما أنها آمنة دائمًا على ظهركِ حتى لا تقليق بشأن سقوطها من على كتفيكِ طوال الوقت، على عكس حقائب الكتف، كما أنها أكثر راحة في حملها كلما كان وزنها ثقيلًا، يتم توزيع الحقيبة بالتساوي على طول ظهركِ.

تميل حقائب الظهر أيضًا إلى أن تأتي بأحجام أكبر كثيرًا مقارنة بالأشكال الأخرى، لتناسب حمل أغراض العمل.

شاهدي أجمل التصميمات التي اختارتها النجمات والفاشينيستات.

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