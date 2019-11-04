أساور بالخيوط الملونة قمه في الأناقة والفخامة

صثعمل أو شراء أو ارتداء أساور بالخيوط حاز في الأعوام الأخيرة على شعبية كبيرة لم تكتف بالمراهقات بل تجاوزتها للأطفال والكبار وبدأت تصميمات متميزة ذات ألوان مبهجة في الانتشار داخل العديد من أماكن التسوق مما جعل بعض كبار الماركات ورواد صناعة الاكسسوار يفردون لها خطا خاصا ضمن منتجاتهم .. وبعيدا عن جدل القناعات الدينية خلف بعض تصاميم هذه الأساور والتقاليع الغربية لأساور الصداقة وغيرها فإن للأساور المصنعة من الخيوط ميزتين لا يمكن إنكارهما وتفسران ما حصلا عليه من شعبية كبيرة خلال السنوات كبيرة فهي لا تصدأ ولا يتغير لونها كالمعادن الأخرى مما يجعل ارتداءها في الصيف والبحر و حمامات السباحة مكملا للأناقة دون خشية التلف والسبب الثاني أنها غير مكلفة على الإطلاق مهما كان التصميم معقدا وهي متنوعة الألوان والتصاميم ويمكنك ارتدؤها بيديك أو حول قدميك وممارسة حياتك اليومية بكامل الحرية فهي لخفة وزنها أيضا لا تشعرين بها على الإطلاق ..

وتتفاوت سهولة صناعة أساور بالخيوط بين أفكار سهلة يمكنك عملها مع أطفالك في وقت قصير و هي كالأساور التقليدية التي تباع في أماكن البدو مثلا في دهب ومحافظات سيناء بأسعار بسيطة جدا ويمكنك من شراء تصاميم شديدة الجمال والتميز بأسعار لا تذكر ويشتغل بها أطفال ببساطة وفن وكثير من الحب ..و يمكنك تعليم بناتك بعض الأفكار لصناعة أساور بالخيوط الملونة تحمل ذوقك الخاص و تنجز بسرعة وتصلح هدية رقيقة كما أنها تصلح مشروعا صغيرا لتتعلم به ابنتك مهارة تشجعينها بها على الكسب من عمل يدها

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