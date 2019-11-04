شيريهان الدسوقي تكشف فن التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي

كشفت خبيرة الاتيكيت الدكتورة شيريهان الدسوقي أن هناك اتيكيت خاص للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الدسوقي في حديثها ل" لايف ستايل" أن هناك ثمة خطوات اتيكيت للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي فعند إضافه شخص على الفيس بوك أو الانستغرام ليس من آداب الاتيكيت عمل محادثه فورية معه أو مكالمة فيديو مباشرة إلا بعد معرفه وصداقة حتى لا تقابل بالصد والإحراج.

وأشارت أنه عند حدوث مشكلة أو سوء تفاهم بين الأصدقاء ليس من سلوكيات الإتيكيت حلها عن طريق رسائل الواتس أب أو الماسنجر يجب المقابلة الشخصية ويكون العتاب وجها لوجه حتى لا أخسر صديق لي أو زميل ببساطة بسبب أن الرسالة وصلت متأخر أو لم يفهم المعنى والمقصود.

وفي عالم السوشيال ميديا كل شخص له حرية التعبير في صفحته الشخصية فيضع صوره المفضلة أو كلمات اقتبسها أعجبته وليس من حق أحد أن يفرض عليه ماذا يكتب أو يختار له الصور هذا تعدى علي الحريات فلكل منا معتقداته سواء الدينية أو السياسية فالاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية.

وأوضحت أن هناك اتيكيت استخدام ( الإيموجي) أو ما يسمى بالوجوه التعبيرية؛ لا تستخدم ايموجي القلب مثلا أثناء مراسلات زملاء العمل وايموجي القبلات لأنها ممكن تحمل غرض ما أو تتفهم بشكل خاطئ فيجب مراعاه ذلك .

واستطردت حديثها انه يجب عدم الانبهار بشخصيه معينه على الفيس او الانستغرام أو مجرد صور وانت لا تعلم حقيقة الأشخاص أو ماهي حياتهم الحقيقيه وتبدأ تتأثر بهم أو تنقم على حياتك بمقارنتك بهم لانه يمكن تكون حياتك افضل منهم بكثير .

و عند وجودك بحفل أو نزهه مع الأصدقاء ليس من الاتيكيت نشر كل الصور دون استئذان من أصحابها معك بنفس الصورة لان هناك احتمالات أنه لا يرغب بتحميل صورته على الانترنت مما يسبب الإحراج لك فيجب اخبارهم بذلك.

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و حذرت الدكتورة شيريهان الدسوقي من رسائل ال others فإنها تسبب مشاكل كثيرة لبيوتنا بسبب تطفل بعض الشباب والرجال على النساء وارسال رسائل لهم يوميه مضمونها ( ممكن سؤال_ في شئ مهم _ ممكن نتعرف) وقد تسبب هذه الرسائل في هدم بيوت بالفعل فأرجوا من الشباب التحلي بالسلوك الأخلاقي الراقي والمحترم فلا تنسى عامل الناس كما تحب ان تعامل ويعاملوا أهل بيتك .

وعند كتابة منشور علي اى موقع من مواقع التواصل الاجتماعي أو أى رسالة على الواتس أو الماسنجر تأكد من مراجعه الحروف الصحيحه فأحيانا الكيبورد تخونك ويحدث خطأ لغوى غير مقصود مما يغير مفهوم البوست أو الرسالة بالكامل ويضعك في موقف لا تحسد عليه ولا تنسى متصيدين الأخطاء مافي أكثر منهم فبعد ما تقوم بالكتابة قم بقرائتها قبل إرسالها لنتأكد من خلوها من الأخطاء اللغوية .

و ليس من أداب الاتيكيت اطلاقا عند حدوث خلاف كبير مع صديقه أو قريبة أو مشاكل زوجيه نقوم بنشرها على الملأ في صفحات الفيس وغيره فهذا يظهرك بمظهر غير راقي وغير مهذب ياريت نحتفظ بمشاكلنا بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تكوني ماده دسمه في جلسات النميمه النسائيه .

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