تنتظرك اهتمامات كثيرة خلال هذا الشهر

مهنياً: : تشير الأوضاع الفلكية ومواقع الكواكب الشمس والزهرة من برج القوس المعاكس الى انشغالات عديدة تتزامن فيها المسؤوليات العائلية والاجتماعية والضغوط اليومية. كما قد تعاني من وعكة صحية نتيجة لهذه الضغوط. من الضروري جداً التكيّف مع الأوضاع الناشطة من حولك وربما مع بعض الظروف المهنية المتقلبة والالتباسات العابرة والتراجع المحتمل. ستؤذي مصالحك واستقرار موقعك التصرفات المتسرعة والملاحظات العشوائية الجارحة والمعتمدة أحياناً لذلك كن عقلانياً في خياراتك ولا تجعل العواطف والانفعالات تقرر عنك.كذلك قد تواجه بعض التأخير والتسويف، وتتعرّض لبعض الابتزاز أو الخداع أو الغضب. تجتاز ربما تجارب قاسية تفرضها عليك الحياة، كأن تتعرّض لملاحقة قانونيّة أو لظلم أو افتراء. قد يحوم حولك أحد سيئي النيّة، فلا تتركه ينتصر عليك أو يأخذ مكانك أو يستولي على مكتسباتك. حاذر التورّط بقضيةٍ فاشلة وكُن منتبهاً لسلامتك. يحمل النصف الثاني من الشهر وعوداً كثيرة وأسفاراً واستثماراتٍ ناجحة مع انتقال الزهرة والشمس الى موقع مناسب لبرجك من الجدي فتسجّل انتقالاً إلى مسكن جديد أو إلى خيارات أخرى تتوفّر لك. وتتحرّر من مسؤولياتٍ ضخمة وتشعر أنّ القدر يعاود العمل لمصلحتك. تنجح في أيّة مهمّة تتطلّب التدقيق والتحرّي وتحليل الأوضاع وتقديم البراهين والحيثيات بصورة ممتازة. تخرج من مأزق بطريقة ذكية وتواجه واقعاً مطمئناً مزوّداً بحيوية لا مثيل لها.

عاطفياً: في الشؤون العاطفية، يحذّر الفلك من بعض المشاكل الزوجيّة والعاطفيّة، ومن شعور بالإحباط أو بعدم الإنسجام مع المحيط. قد تتألّم من محاولة الشريك الإبتعاد عنك أو لشعورك أنّ شيئاً ما يبدو غريباً في تعامله معك، فتأخذ عليه بعض الغياب. قد يكون أيضاً لأحد الأصدقاء تصرّف لا ترضى عنه أو يجعلك تقطع الاتّصال به، ثمّ تتغيّر الأمورحيث ينتقل الزهرة إلى برج الجدي في الاسبوع الاخير ليعزّز الصداقات أو اللقاءات، ويحمل إنفراجاً أو حلّاً لمشكلة عانيت منها. تصغي إلى اعترافات مهمّة أو تسمع تبريراً عن بعض الأخطاء. تهتمّ أيضاً بأحد النافذين، أو تتقرّب من شخصٍ مسؤول يساعدك في تسلّقك سلّم النجاح. تعوّض عمّا فات وتطلّ على بعض الأفراح. تقدم على تسوياتٍ وتكون أكثر إنفتاحاً على المحيط. تعقد صداقةً جديدة أيضاً وتفرح بلقاءٍ قد يكون مصيريّاً.

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