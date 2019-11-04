تواصل صعودك المدهش في كلّ المجالات

مهنياً: تواصل صعودك المدهش يا عزيزي على كلّ الأصعدة، الشخصيّة، العائليّة والمهنيّة. تحت تاثيرات الكواكب مجتمعة في برجك الشمس المشتري بالاضافة الى كوكب الزهرة الذي سيعمل لمصلحتك حتى تاريخ 26، ما يجعلك تتمتّع بوضعٍ فلكي ممتاز برعاية كوكب المشتري المتنقل في برجك ، ما يعني وضعاً جيّداً تقطف خلاله ثمار جهودك، وتطلّ على احتمالاتٍ جديدة ومفاوضات ناجحة وأسفار مفيدة. تطرد القلق الذي ساورك وتتّخذ قرارات تخدم مصالحك وظروفك. ترتبط بعقودٍ مالية جيّدة وتتلقّى عرضاً للعمل ربّما، له علاقة ببلدٍ بعيد أو مع شركاتٍ أجنبيّة. تتحرّر من بعض القيود في مجال مهنتك، وقد تذهب إلى موعدٍ في غاية الأهميّة تبحث خلاله، إمّا ارتباطاً جديداً أو إرثاً أو قرضاً مالياً، أو تنال جائزة في هذه الأثناء. قد يكون السفر على لائحة مفكّرتك، وربّما يحمل إليك أكثر مما تتوقّع. تسعى من اجل تعزيز عائداتك وتدّخر الاموال حتى، تيكون التفاؤل حليفك وتنتقل بسرعة من فكرة تلمع في رأسك الى التنفيذ، وتبتسم لك الاقدار لكي تجعلك تحقق ابعد مما تبتغي، كأن يُخلي منصب او مكان امامك، وتتبوّأ مركزًا او تعرف ترقية او تتلقى عرضًا مغريًا في وقت لم تتوقّعه.

عاطفياً: تخوض مغامراتٍ كثيرة تحت تاثير كوكب الحب من برجك وقد تعرف الحبّ أيضاً بعيداً عن محيطك الاعتياديّ. تكون الأجواء استثنائيّة وتحمل إليك التغييرات التي تحبّ. تخوض مجالاً جديداً في حياتك الزوجيّة أو العاطفيّة، وإذا كنت وحيداً فقد تصادف الحبّ في هذا الشهر الذي يناسب كلّ أنواع الاجتماعيّات والصداقات واللقاءات. تعبّر عن عواطفك بحريّة وسهولة خاصّةً طوال هذا الشهر ، فتلبّي الدعوات الكثيرة، مطمئنّاً إلى التناغم بين الشمس الزهرة والمشتري من برجك إذ إنّ هذا الطالع الفلكيّ إيجابيّ جدّاً بالنسبة إليك ويتحدّث عن عودة وضع قديم للظهور في حياتك، أو عن تحقيق لبعض الرغبات والطموحات، بعد فترةٍ من مراوحة المكان أو من المساعي العقيمة. أترك العنان لحدسك وأحاسيسك لكي تملي عليك قراراتٍ عاطفية وعائلية في هذا الشهر.

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