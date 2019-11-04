مهنياً: . تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، مع تواجد الكواكب مجتمعة في معاكسة برجك من القوس ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه. وضّح كلامك. حافظ على هدوئك وإنتظام عملك. باكر إليه ولا تنجرف وراء التحديات. أطلب المساعدة من الأحباء والزملاء. ثابر واسع الى بعض التحالفات. قد تظهر فرصة عمل جديدة أو تصل الى عهدتك مسؤولية ليست من اختصاصك. لن ينفعك الموقف العدائي بل المرن والمنطقي. سوف تتخلّص من موقع كوكب المريخ ومن بعض الاشكالات التي يتسبّب بها ابتداءً من تاريخ 19، إذ يكفّ عن معاكستك وعن التسبّب ببعض المشاكل الصغيرة الطارئة. الوقت سانح الآن للقيام بنشاطات واعدة والمباشرة بمشاريع جديدة. تحتاج إلى هذا التغيير ويأتي التوقيت مناسباً، فتسيطر على الأوضاع وتحدث تحسيناتٍ كثيرة وتتوصّل إلى تجسيد بعض الأحلام. قد تباشر بعملٍ مميّز وتتحدّى الأقدار لإنجاحه. تستقطب المؤيّدين ويدلّك الحدس على ما يجب القيام به. تشتدّ مقاومتك في هذا الشهر، خاصّة إذا كنت تعرّضت لفضيحة ما أو لتشويه لسمعتك. لن تستسلم يا عزيزي، بل تواجه الآخرين كما الأقدار بأعصابٍ متينة وتقف بالمرصاد لمن يتحدّاك فتلفت الأنظار بمقاومتك وبقدراتك المعنويّة والفكرية والجسدية. تعوض عن الخسائر المادية والمعنوية ابتداء من تاريخ 21 مع انتقال الشمس والزهرة الى برجك.استفد من الظروف الايجابية لترطيب الاجواء .

عاطفيّاً: قد تكون مجبرًا على التعامل مع الآخرين بليونة لحماية مكتسباتك والمحافظة على حسن سير الروابط.مع تواجد الزهرة في معاكسة برجك من القوس لذلك حاول ان تظهر المزيد من الود واللطف والاهتمام لئلا تتهم بالاهمال وعدم الاكتراث. تفاجئك هذا الشهر متطلبات عائلية وشخصية مهمة تجعلك تشعر بالقلق او تدفعك إلى التصرف بعدائية او برودة، فكن حذرًا ولا تعرّض استقرارك للتقلبات. تجنّب مشاعر الغيرة، ولا تلق اللوم على الحبيب، بل تحمل المسؤولية الى جانبه. تتحسن الظروف ابتداءً من تاريخ 26 مع انتقال الزهرة الى برجك ، وتعود معظم الامور الى مجراها الطبيعي. يسود جوّ من التفاهم والانسجام، وتكون المناسبات داعمة لطي صفحة الخلافات. فترة ايجابية ورومانسية تشجع على التعرف والارتباط.

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