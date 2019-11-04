مهنياً: تواصل ارتقاء سلّم النجاح وتمرّ بفترة جيّدة، وتغامر بحياتك المهنية وتلعب ورقة المجازفة بحيث تتلاحق الاحداث الايجابية لكي تكسبك قدرة على تخطي العراقيل فتجتاز مرحلة مهمة في مسيرتك المهنية كما تزداد شعبيّتك انتشاراً وعمقاً بين تاريخ 6 و20 تسترجع قواك وبعد فترة من الضغوطات يتغيّر المناخ كلياً تشعر أنّ كل المشاكل تنتهي دفعة واحدة، فتبدي جرأة كبيرة في مجال كان حتى الآن يشكّل لك قلقاً. تواجه التحدّيات والمنافسات بدون تردّد،، إذ إنّك تتحرّر من مشاكسة كوكب المريخ لك، فتودّع الأخطار والتوتّر وتشعر بتغيير شديد. وتبدو فخوراً باإنجازات التي تحصل. كما تتركز الاهتمامات على الاوضاع المالية وتكون الحركة كبيرة فتقدم على تسوية بعض المسائل العالقة او على عملية شرائية مهمة او تناقش تمويلا لمشروع او تتلقّى أخباراً جيّدة تتعلق بمكاسب وارباح وقد تحمل إليك الكواكب مبلغاً من المال لم تتوقّعه. تحلّق في مجالً إبداعيّ وتقدّم أفكاراً نادرة تلفت اهتمام الجميع. لكن اعتبارا من تاريخ 23 مع انتقال الشمس والزهرة الى الجدي لينضما الى زحل وبلوتون في مواجهة برجك قد تطرأ بعض التغييرات بصورة غير متوقعة وقد تربك مشاريعك وخططك، ما يجعلك ميّالاً في بعض الاحيان الى قلب الطاولة او الانسحاب او تغيير الاتجاه. وضّح كلامك. حافظ على هدوئك وإنتظام عملك. باكر إليه ولا تنجرف وراء التحديات. أطلب المساعدة من الأحباء والزملاء. ثابر واسع الى بعض التحالفات. قد تظهر فرصة عمل جديدة أو تصل الى عهدتك مسؤولية ليست من اختصاصك. لن ينفعك الموقف العدائي بل المرن والمنطقي.

عاطفياً: على الصعيد الشخصيّ تبدو الأمور أكثر رونقاً وتستفيد من موقع الزهرة كوكبك الاساسي المتنقل في برج القوس حتى تاريخ26 . تعيش شهراً عاطفياً مناسباً جدّاً لعلاقاتك الشخصيّة كما للصداقات التي قد تنمو الآن. قد تمرّ بفترات عاطفية منعشة وخاصة جدّاً وتخوض بعض الحوارات المميّزة وتسمع كلمات الغزل، فيكون المناخ جيّداً ويرطّب الأجواء. كما يُشير الوضع إلى سحرٍ تمارسه واستقطابٍ للإعجاب في المجتمع. تترك أثراً هائلاً لدى أشخاص تتعرّف إليهم الجميع يطلب اهتمامك. كذالك يحتاج إليك أحد المقرّبين لكي تقف إلى جانبه، بسبب معاناةٍ أو بعض المشاكل،تتبدل الظروف مع انتقال كوكب الزهرة الى معاكسة برجك من الجدي ويولّد مناخاً من التصادم والأزمات. هذا يعني أنّ عليك عقد اجتماعاتٍ عائليّة أو شخصيّة ، وإحاطة نفسك بالمحبّين والصادقين طوال الشهر.

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