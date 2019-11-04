مهنياً: تبدو الانشغالات كثيرة في هذا الشهر المليء بالضغوطات والتغييرات والاوضاع الصحية التي قد تقلق راحتك مع وجود الكواكب الزهرة والمشتري من القوس وتراجع عطارد في العقرب يطرحان بعض الاشكالات التي ترهقك وتشعر بثقل مهماتك ومسؤولياتك ويفرضان عليك التأني لن تسير الامور بالسرعة التي تشتهيها وتضطر للرضوخ لبعض الاجراءات الغير مستحبة بحيث تكون التأثيرات المرافقة لبرجك سلبية ومعاكسة لكل تحركاتك وتطلعاتك. وبالتالي عليك التحضر لشهر متعب وضاغط يحمل في طياته بعض التحديات والمنافسات مع جهات او افراد. العراقيل ستكون كثيرة ومتنوّعة تحت تأثير الشمس والزهرة في الجوزاء المواجه لبرجك واذا لم تكن مدعومًا بالمعطيات الكاملة والصحيحة او حتى محميًّا بصداقات وتحالفات نافذة وفعّالة ستجد نفسك متخبّطًا في بحر هائج من التحديات أو المسؤوليات أو الانشغالات أو الدعاوى أو المشاحنات إلى درجة أنك قد تفقد السيطرة على اعصابك. ولا أبالغ في القول إنه شهر متقلب وعليك باتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية استقرارك ومصالحك! إلا أنّ الأمر لن يخلو من بعض الصعوبة في بعض الأحيان في فرض مشيئتك، ومن حرمانك من بعض الملذّات أحياناً أخرى وتأجيلك لبعض المشاريع، بغية معالجة بعض الأوضاع أو إتمام بعض الصفقات. قد تذهب إلى عمليّة تنظينميّة وتطويرية لبعض الأعمال والأساليب وتبدو النتائج بنّاءة. إنّ بعض مواليد الجوزاء يدخلون في مباراة أو منافسة شديدة ويساعدهم على الانتصار فيها قدرة القرار السريع التي يتمتّعون بها والإرادة الصلبة التي تميّزهم في هذا الشهر.

عاطفياً: تعيش شهراً دقيقاً عائلياً وعاطفياً ًمع وجود كوكب الزهرة في مواجهة برجك من برج القوس الذي ينذر بصراع أو نزاع وخلافات وسؤ تفاهم مع الحبيب أو قد يكون هو من يعقّد لك الدنيا ويخلق لك المتاعب، ثم بانتقال الزهرة إلى برج الجدي اعتبارا من تاريخ 26 تتّخذ علاقاتك العاطفية طابعاً أكثر جديّة وربما تأسف لوضع لا يروق لك أو تجد أنّ مبتغاك ليس مقدّراً الآن. وقد تمرّ ببعض التجارب التي تضطرّك إلى وضع أحلامك جانباً أو التعامل مع الواقع ولو كان جافّاً. تحتاج إلى مَن يقف إلى جانبك ويدعمك في المجال الشخصيّ، وقد تفضّل البقاء مع أصدقاء تركن إليهم وترتاح لحضورهم من أن تذهب في مغامرات عاطفيّة لا تفي بالشروط المطلوبة. محتمل أن تعيش بعض الارتباك زالاضطراب على هذا الصعيد، وأن تثير مشاكل كبيرة لأقلّ خطأ يرتكبه اآخر، أو أن تعيش ازدواجيّة في هذه الأثناء بين علاقة راسخة ومشاعر جديدة تسكنك. في الجوّ جمود أو انتظار أو ربما محنة يمرّ بها أحد المقرّبين فتلازمه وترعاه في هذه الأثناء. قد يطرأ ما يخفّف من ميلك إلى الملذّات والمغامرات في هذا الشهر.

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