الشهر يبدأ صاخباً ويهدّد ببعض سوء التفاهم

مهنياً: يبدأ الشهر صاخباً ويهدّد ببعض سوء التفاهم أو ببعض المنافسات الشديدة، كما بفضائح قد تطال وسطك الشخصي أو المهنيّ أو بكشف بعض الأسرار التي حرصت على كتمانها. تضطر الى التراجع وتشعر ان هناك استمهالا لا يرضيك او عرقلة او مشروع عرقلة يحضر في الافق لذلك خفف من التوتر وحاول ان تنفتح على من حولك بدون افكار مسبقة يكفّ كوكب المريخ الموجود في مواجهة برجك من الميزان عن معاكستك اعتباراً من تاريخ 19 ، فتستعيد حيويّتك وثقتك بالنفس وبالآخرين. تعاود السيطرة على الأوضاع وتتطرّق إلى مواضيع كثيرة، فتجد الحلول لكلّ المشاكل التي عانيت منها في الأسابيع الماضية، رغم بعض الذبذبات الصغيرة ومحاولة البعض توجيه بعض الاتّهامات إليك أو الحرتقة عليك أو انتقادك وتوجيه الملاحظات الجارحة في بعض الأحيان. تتبدّل نظرتك إلى بعض الشؤون وتحاول أن تتراجع خطوة لدرس الأمور بهدوءٍ وعناية. ربّما تغيّر اتجاهاتك أيضاً، على أثر بعض الأخبار التي تردك أو بسبب بعض المنافسات التي تشتدّ في النصف الثاني من الشهر. فقد تخشى من عمليّة انتقاميّة تطالك، إلّا أنّ الإرادة الصلبة والثقة بالنفس تتغلبان على كلّ النوايا السيّئة يإتّجاهك. من غير المستبعد أن تحقّق حلماً ما أو أن تلاقي التقدير في بعض الميادين الغالية على قلبك. تتمتّع بتفاؤل منقطع النظير، ما يوحي بالثقة للآخرين ويجعلك في الطليعة فيسطع نجمك إذا كنت تعمل في الشأن العام. تطلّ ببهاء على الناس، فتنال الإعجاب مهما فعلت.

عاطفياً: من غير المستبعد أن تتبدّل حياتك الشخصيّة في هذا الشهر، قد تقدم على مشاريع مستقبلية مع الحبيب اوحتى مع الزوج أو أن يحدث انقلابفي حياتك العائلية كولادة طفل او زواج لاحد الاولاد . أمّا حياتك الاجتماعيّة فتبدو واعدة جدّاً وتحمل إليك الدعوات والاحتفالات والمناسبات السعيدة. اذا كنت عازبا قد تجد نفسك تقترب من شخص تراه صدفة في ظروف عادية فتتطورالعلاقة بسرعة غير متوقعة وتشعر انك تملك كل الاوراق وانك تسيطر على اللعبة وتنتصر على مخاوفك ابتداء من تاريخ 26 ومع انتقال الزهرة الى الجدي في مواجهة برجك قد يطرأ حدث عائليّ يستحوذ على كلّ اهتمامك في هذا الشهر، فجوّ اللّاإستقرار في حياتك الشخصيّة مستمرّ، وقد تهتمّ بأحد المقرّبين وتظهر له حنانك واهتمامك وتبالغ في إحاطته بحرصك، كما تطالبه بإثبات محبّته لك، كأنك تشكّك بعواطفه.

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