مهنياً: يتحالف معظم الكواكب لدعمك ومساعدتك في هذا الشهر الواعد فترتاح بالإجمال لوجود كواكب كثيرة في برج القوس وهذا ما سنشهده هذا الشهر، إذ أنّ الزهرة والشمس كواكب تمرّ في برج القوس الناريّ الصديق الذي يحمل إليك دائماً المفاجآت والعروض الجميلة، كما يولد مناخا جيدا من النجاح والانفتاح والحصول على ما تريد كما يحمل مفاجآت ولقاءات واتصالات مزهرة كما سفرا مفاجئاً او عرضاَ مغرياً او اجتماعات غنية جداً ق يطرأ تغيير كبير وجذري على حياتك يتعلق بحياتك المهنية والشخصية وقد يعني انتقالا الى مرحلة جديدة او تبوءاً لمركز او ربحا مالياتحصل عليه وكذلك سوف تعيش فترات من الدهشة والمرح والتعاطي السليم مع المحيط،. تزول المسبّبات التي آلت إلى خسارة ما، أو عرقلة في مجالكِ الماليّ،و يشير إلى اتّصالات مهمّة وإلى لقاءات مع بعض السلطات التي تفيد أعمالكِ، ينتقل كوكب المريخ من مواجهة برجك من الميزان الى برج العقرب اعتباراً من تاريخ 19 ، وهو موقع يناسبك جدّاً ويحثّك على العمل وكسر الحواجز التي تحول دون تقدّمك، كما أنّه يسرّع الخطى والمشاريع التي ربما تعرقلت في السابق، بحيث تجد الحلول لكلّ المشاكل المتراكمة. قد تحرق المراحل ، وتتقدّم ببعض الأفكار الممتازة، وكلّما تقدّمت من آخر الشهر تشعر بالتحسّن، خاصّة وإنّ مركور يدخل برج القوس بتاريخ 12، فيسيّر أعمالك واتّصالاتك أفضل من السابق، وقد تتلقّى خبراً ممتازاً في هذه الفترة أو يسقط حاجز ويزول مّن كان يسبّب لك المشاكل أو يحول دون تقدّمك. لا بدّ من الإشارة إلى أنّ مواليد العشرية الثالثة قد ينزعجون من تدخّل في شؤونهم أو من مفاجآت تطالهم أو أوضاع شائكة قد يمرّون بها، كفضح أمر أو مساءلة معيّنة أو محاسبة على أمر سابق. إذا كنت تعمل في المجال النفطيّ أو المائي، فإنّك تعرف تطوّراً مهمّاً في هذا الشهر، وربما تُقدم على سفر في الأيّام العشرة الأخيرة، أو تُتاح لك فرص مهمّة للقاء بعض الأوساط الفاعلة خارج بلادك، إذ إنّ الشركات الأجنبيّة قد تلعب دوراً مالياً ممتازاً أو تقدّم لك عرضاً في هذا الوقت. أما إذا كنت من القادة أو المسؤولين أو النافذين، فإنّ مسؤوليّات جديدة سوف تُلقى على عاتقك وتسعدك.

عاطفياً: قد يلعب الخارج دوراً أيضاً في حياتك العاطفيّة، فيستقطبكِ أحد الغرباء أو تلتقي الحبيب أثناء سفر ما، إنّ كوكب الزهرة موجود في القوس الناري الصديق ، ما يعني امتزاج الأمور العاطفيّة بالشؤون المهنيّة. قد يكون لك اتّصال مع أحد المسؤولين أو أصحاب السلطة وتلاقي الدعم ايضاً في علاقة عاطفيّة مع أحدهم. يكون النجاح حليفاً لك الآن، ولو أنّ الأمر يتطلّب عملاً كثيراً وجهداً ومساعي متنوّعة. إلّا أنّ الأجواء العاطفيّة فتبدو أقلّ وهجاً من الشهر الماضي، حتى ولو أشارت الكواكب إلى دعوات ولقاءات وتنقّلات حلوة في النصف الأوّل. أما النصف الثاني فقد يحمل بعض الهمّ بالنسبة لأحد الوالدين أو أحد المقرّبين. كذلك تتحدّث الكواكب عن لقاء مع حبيب قديم أو صديق ابتعدت عنه لفترة طويلة، وقد تفاجئك الصدف بلقائه، كذلك تستقطب أحد المعجبين أو إحدى المعجبات، أو ينال اهتمامك أحد الأشخاص الذي تلتقيه عن طريق الصدفة.

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