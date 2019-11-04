تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اجواء مائية داعمة من الكواكب والشمس وعطارد من العقرب والقمر من برجك البداية مع يوم السبت ومع وجود القمر في الجدي الذي يرفع من المعنويات ويعزز طاقتك لمعالجة المسائل المهنية والشخصية الطارئة كما يتحدث عن إنفراجات واحتفالات فرص كبيرة نجاح وحظوظ على كافة المستويات لكن سوف تتبدل الاحداث يومي الاحد والاثنين مع وصول القمر الى الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب في مواجهة برجك يسبب لك تاخير في المعاملات والاوراق وعلامات الاستفهام كن حذرا اجواء بطيئة فارغة ومزعجة نوعية الوقت غير فعالة تخسر تتضايق وتقلق انتبه من التباسات والظروف المحرجة تنقلب الظروف لمصلحتك يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برجك ليشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب تستعيد حماستك وتفاؤلك ونشاطك وحيويتك ان فرص النجاح تبدو أوفر حظاً والنتائج مرضية ومفيدة تجعلك تثق بقدرتك بشكل فعال ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة كما يقدم لك امكانية للاحتفال للتوقيع على عقد فلا تتراجع ولا تفقد الامل في هذه الايام القوية والناجحة. تتابع الحظوظ والفرص مع انتقال القمر الى الحمل يومي الخميس والجمعة الى البيت الثاني بيت الثروات والثقة بالنفس ما يجعل خطواتك واثقة ثابتة واكيدة وقرارتك حاسمة تعطيك الربح والدعم والنجاح للانتصار احتمال ان يكون هنالك نوع من سحب اموال دفع اموال استثمار توظيف اموال عملية شراء وبيع اضواء مسلطة عليك انتبه فقط من الفواتير والمبالغة بالمصروف اسبوع اكثر من رائع وتحسن كبير في كافة الاوضاع والاحوال.

عاطفياً: قد تمر هذا الاسبوع ببعض الخيبة والتراجع من علاقة عاطفية جديدة ضللتك او اعتقدت انها الافضل لك فتصدمك الوقائع كما يشير كوكب الزهرة من القوس الى انقباض عاطفي او تراجع في الفرص العاطفية فتكون الاوضاع الشخصية معاكسة للعازب, تعيش بعض الاوهام او تبتعد عن الواقع بسبب بعض المستجدات من الضروري عدم فتح الملفات الساخنة او التطرق الى مواضيع حساسة.