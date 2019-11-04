تسريحات شعر ترند لشتاء 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تسريحات الشعر الترند لموسم شتاء 2020 ستكون مزيّنة بالاكسوارات والكريستال والورود والزهور وحبات اللولو. بعض التسريحات ستعيدنا إلى حقبة الستينات بظهور عصري. الموديلات ستتخلّلها الظفائر الناعمة، الشعر المطعّج والملوّن بصبغات صارخة. في جولة على منصّات عروض أزياء ربيع وصيف 2020 وحسابات انستقرام لخبراء الشعر ومصففين عالميين، عدنا بمجموعة إتجاهات ننصحك أن تكوني السباقة بإطلاقها في إطلالاتك ومناسباتك وجولاتك الكاجول:

اكسسوارات اللؤلؤ

هل وضعتِ حبات اللؤلؤ لمناسبة عادية او جولة سبور؟ هذا ما رأيناه على رؤوس عارضات Andrew Gn. هذه التسريحة يمكن اعتمادها خلال حضور مناسبة لعيد ميلاد أو سهرة متواضعة. الملابس يجب أن تكون بسيطة وغير معجّقة حتى تبدو إطلالتك أنيقة وناعمة.

تاج لافندر

تاج / اكسسوار الزهور موضة قديمة بدأت مع نجوم الفن الجميل كدلالة على الرومانسية_ أن يضع البطل وردة على شعر حبيبته. موضة بطلت لحقبة من الزمن. وإذ بها تعود على المنصات. هذا الموسم لا تتعلّق تسريحات الشعر فقط بالورود والأزهار، بل إنّها تتمحور حول زهور لافندر على وجهة التحديد. ننصح بمكياج خفيف كريم أرجواني فاتح مع أغصان من الخزامى عالقة في الضفائر.

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الكعكة النيون الصغيرة

الكعكعة تعود هذا الموسم، وكما تبدو هنا بالصورة التسريحة مبعثرة، وكأنّه تم تصفيفها على عجل. الغرّة القصيرة جداً والتي كان لها الفضل في إبراز جمال الكثير من النجمات، تعود بعد غياب سنوات.

الكريستال

موجات الشعر هنا تضفي جواّ من الرومانسية الناعمة. لا ننصح بالمبالغة في موضع حبوب الكريستال حتى لا تتسلّط الأضواء كلها عليكِ لفقاعة الإطلالة. بعض الحبات مع مكياج قوي وتصبحين جاهزة لحضور حفلات زفاف أو سهرات.

الكعكعة الفوضوية

عارضات فندي بمعظهن ظهرن بتسريحات شعر الكعكة الفوضوية. وهذه التسريحة تُليق بطالبات الجامعة اللواتي ينغمسن في الدرس ولا وقت لديهن لتسريحات الشعر. طريقة هذه التسريحة بسيطة جداً: جففيّ نصف شعرك على جانب واحد من الجزء الخاص بك، واربطيه في حلقة ذيل حصان (مثل حال تسريحة ذيل الحصان ولكن فقط اسحبي نصف شعرك لإنشاء حلقة).

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تطويل الشعر بعيدًا عن الكيماويات