من هي أفضل عارضة أزياء في عام 2019؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - عالم الأزياء اليوم أصبح حافلًا بالأسماء اللامعة، إن كان في مجال التصميم أو عرض الأزياء، ولا سيما مع الدور القوي الذي لعبته ومازالت تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي، والتي ساهمت في زيادة شهرة الكثير من الأسماء في مختلف المجالات، وهذا الموسم عدد كبير من عارضات الأزياء تألقن على منصات العروض، وتنافسن على لقب الأفضل لهذه السنة، ومنهنّ وجوه معروفة ومنهنّ أسماء جديدة، فمن هي التي تستحق لقب أفضل عارضة أزياء لعام 2019؟ سنتسعرض لكم الأسماء لتقوموا بالاختيار بأنفسكم.



جيجي حديد من أبرز الوجوه على منصات العروض

جيجي حديد في عروض موسم ربيع وصيف 2020





جيجي حديد Gigi Hadid من مواليد عام ١٩٩٥ اسم غني عن التعريف في عالم الموضة، وضمن عروض موسم صيف 2020 شاهدناها على منصات عروض كبرى دور الأزياء العالمية، وقد لمع اسمها من جديد وأثبتت تألقها مثل كل موسم.





بيلا حديد تتألق على منصات العروض هذا الموسم

بيلا حديد في عروض موسم ربيع وصيف 2020





بيلا حديد Bella Hadid التي تصغر جيجي بعام واحد من مواليد عام 1996 أيضًا من أكثر عارضات الأزياء شهرة في العالم، وهذا الموسم شاهدناها على معظم منصات عروض الأزياء العالمية وقد قدمت نفسها بقوة واحترافية.





كايا جربر نجاحات مستمرة في عالم عرض الأزياء

كايا جربر في عروض موسم ربيع وصيف 2020



كايا جربر Kaia Gerber من مواليد عام 2001 وهي ابنة عارضة الأزياء الأيقونية سيندي كراوفورد Cindy Crawford، أثبتت نفسها في عالم عرض الأزياء منذ أن حطّت قدمها فيه، وذلك بسبب جمالها اللافت وقوامها الممشوق، وحضورها المميز على منصات العروض، وهذا العام كان من الأكثر نجاحًا لها.



Advertisements



نورا عتال عارضة أزياء مغربية بمواصفات عالمية

نورا عتال في عروض موسم ربيع وصيف 2020





نورا عتال عارضة أزياء مغربية بريطانية من مواليد عام 1999 اشتهرت في عالم الأزياء بسبب ملامحها الشرقية الجذابة وقوامها الرشيق، وقد صُنّفت في عام 2019 بين أفضل 50 عارضة أزياء في العالم، وهذا الموسم شاركت في أهم عروض الدور العالمية وأثبتت مجددًا أنها من الأفضل.





مونا توغارد اسم لمع في عالم الأزياء هذا الموسم

مونا توغارد في عروض موسم ربيع وصيف 2020



عارضة الأزياء الدنماركية مونا توغارد Mona Tougaard من أصول صومالية وأثيوبية من مواليد عام 2002، اكتسبت مؤخرًا شهرة واسعة في عالم الأزياء، حيث شاركت في أغلب عروض أزياء هذا الموسم، وقد تألقت على منصات العروض بجمالها الفريد واحترافيتها في عرض الأزياء.





أدوت أكيش الاسم الأبرز لعام 2019

أدوت أكش في عروض موسم ربيع وصيف 2020



أدوت أكيش Adut Ackech عارضة الأزياء السودانية من مواليد عام 1999 كانت الاسم الأبرز لعام 2019، حيث إنه شاركت في معظم روض دور الأزياء العالمية الكبرى، وقد تميزت ببشرتها السمراء وجاذبيتها الطاغية، واستطاعت أن تتميز في كل عرض بطريقة مختلفة تماشت مع روح المجموعة والتصميم الذي قدمته.



أسماء كثيرة في عالم عرض الأزياء تابعناها هذا العام، منها التي نعرفها ومنها الجديدة علينا، لكن من برأيكِ عارضة الأزياء الأفضل لعام 2019 والتي تستحق اللقب عن جدارة؟