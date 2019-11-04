كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - تتميز موديلات العبايات الرياضية الكاجوال، بتصميمها البسيط والذي لا يحتاج للكثير من التفكير في طريقة تنسيق محددة، كما أنّ تلك العبايات من القطع المنفردة بذاتها، لا تحتاجين معها أشياءَ كثيرة لتُبرزي أناقتكِ.

ولاطلالة عملية وكاجوال سريعة لن تأخذ منكِ وقتًا كبيرًا، إليكِ موديلات عبايات رياضية كاجوال، اعتمدي منها ما يناسبكِ.





العبايه الرياضية مع الكتابات

العبايه الرياضية مع الكتابات





الملابس الرياضية معروفة بالكتابات المختلفة باللغات المتعددة، ويمكنكِ أن تعتمديها أيضًا بالطريقة نفسها على العباية الرياضية، كهذا الموديل من baglooking، مع التصميم الطويل والمحتشم، بإمكانكِ تنسيق السنيكرز الأبيض وحجاب باللون الأبيض أو الأحمر العنبي، وشنطة الظهر بلمسة لامعة للوك متجدد.





العبايه الرياضية بلوني الأبيض والأسود

العبايه الرياضية بلوني الأبيض والأسود





اللونان الأبيض والأسود من أكثر الدرجات التي نشاهدها دائمًا بالملابس الرياضية، وتباعًا وجدناها بموديلات العبايات الرياضية، كهذه العبايه السوداء مع الخطوط البيضاء الجانبية من shein، وأفضل ما يمكن أن تعتمدي معها السنيكرز الأبيض أو الملون، لتكسري حدة الدرجتين المحايدتين، وكذلك اعتمدي شنطة ملونة لا سيما حقيبة الخصر.





العبايه الرياضية بألوان جريئة شبابية

العبايه الرياضية بألوان جريئة شبابية



أعجبنا هذا اللون الأحمر من تصميم العبايه الرياضية لـ Neva Style ، مع الخط الجانبي اللامع، جريء ومختلف، مناسب حتى لمشاويركِ مع الصديقات في المساء، لاطلالة تجمع بين الكاجوال والكلاسيك.

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العبايه الرياضية مع الفتحة من الجنب

العبايه الرياضية مع الفتحة من الجنب



لاطلالة أكثر عملية وراحة، هذا الموديل من modanisa مع الفتحة الجانبية، يمكن معها اعتماد بنطلون رياضي لسهولة الحركة أثناء المشي، وبالوقت نفسه الموديل مصمم بدرجات هادئة وناعمة يمنحك لوك أنثويًّا ناعمًا لصاحبات الذوق المخملي.

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