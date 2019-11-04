كايلي جينر تتحول إلى مارلين مونرو وحليمة عدن إلى أنجلينا جولي في هالوين 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - كثيرة هي الحفلات التنكرية التي أُقيمت مؤخراً لمناسبة الهالوين، والتي حضرها عدد كبير من نجوم هوليوود، لكن هذه المرة كانوا قد تخلوا عن أناقتهم الراقية، واستبدلوها بأزياء تنكرية ذات طابع غريب وعجيب، حتى بالكاد استطعنا أن نتعرف إليهم، والبعض استوحى التنكر من شخصيات الرسوم المتحركة، والبعض من شخصيات أفلام شهيرة، والبعض الآخر استلهم من مشاهير راحلين أو من أيقونات الموضة، وإليكِ أبرز الأزياء التنكرية التي لفتتنا في حفلات هالوين 2019.





جيجي حديد في شخصية ذات ماسك

جيجي حديد في تنكر مستوحى من شخصية ذا ماسك



تنكر لافت ومميز اعتمدته جيجي حديد Gigi Hadid مساء أمس، حيث استوحت من شخصية جيم كيري Jim Carrey في الفيلم الشهير ذا ماسك The Mask، وقد دهنت وجهها باللون الأخضر، واختارت بدلة رسمية باللون الأصفر من تحتها قميص وربطة عنق معرقة بالأسود والأبيض، مع قبعة كبيرة صفراء أيضًا وحذاء ضخم باللون الأسود.





حليمة عدن تتحول إلى أنجلينا جولي في فيلم ماليفسانت

حليمة عددن في تنكر مستوحى من شخصية ماليفسانت





التنكر الذي اعتمدته عارضة الأزياء المحجبة حليمة عدن Halima Aden كانت من الأجمل والأقوى في هالوين هذا العام، حيث استلهمت من شخصية أنجلينا جولي Angelina Jolie في فيلم ماليفسانت Maleficent، حيث اختارت رداءً أسود مزينًا بالريش مع اكسسوار الرأس على هيئة قرنين، وحتى المكياج وقد بدت تشبه أنجلينا كثيرًا.





كايلي جينر في شخصية مارلين مونرو

كايلي جينير في تنكر مستوحى من مارلين مونرو





كايلي جينر Kylie Jenner اعتمدت أكثر من تنكر هذا العام، وقد ظهرت على أغلفة إحدى المجلات لمناسبة الهالوين في شخصية مارلين مونرو Marilyn Monroe في فيلم Gentlemen Prefer Blondes الشهير، الذي تم إنتاجه في عام 1953، وقد اعتمدت الفستان الزهري الشهير نفسه، وشعرًا مستعارًا أشقر، والكثير من المجوهرات الماسية.



شاهدي بالصور أبرز أزياء نجمات هوليوود في الحفلات التنكرية الخاصة بهالوين 2019، واختاري التنكر الذي تعتقدين أنه الأفضل والأكثر تميزًا لهذا العام.