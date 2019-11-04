ملابس شتوية باللون الجملي.. موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - احتفظ اللون الجملي بمكانته كواحد من أبرز الصيحات الشتوية الكلاسيكية، كما نجح في الحفاظ على مكانته ضمن القطع الكلاسيكية لازياء خريف 2019.

نطلعك اليوم على أجمل تنسيقات الأزياء باللون الجملي من وحي أناقة الفاشينيستا على إنستقرام ونخبرك بالاكسسوارات التي تناسبها.



أجمل تنسيقات الأزياء باللون الجملي:



الكاب الجملي

كاب جملي مع قميص ترتان



تبرز أهمية الكاب Cape في فصل الخريف حيث يمكنك إعتماده في الصباح الباكر أو المساء مع أزياء خفيفة ليؤمن لكِ الدفء اللازم، نسقيه مع قميص ترتان أحمر وبنطال جينز أسود وحقيبة Tote تجمع باللون الأسود لإطلالة كاجوال أنيقة.

الكنزة الجملي

كنزة صوف جملي مع بنطال عالي الخصر



تعتبر الموديلات الخفيفة منها مثالية لفصل الخريف، ارتدي كنزة بأكمام منفوخة مزدانة باللؤلؤ الأبيض وجربي تنسيقها مع تنورة قصيرة بطبعة الترتان الدارجة وحذاء بوت باللون الأسود طويل يغطي الركبة وأحملي حقيبة كتف باللون الأسود لإطلالة تناسب طلعات المساء.





المعطف الجملي

معطف جملي مع بنطال أبيض



يعتبر من القطع الكلاسيكية التي لا تستغني عنها أي امرأة أنيقة في خزانة الشتاء، اعتمدي موديل بياقات عريضة ونسقيه مع كنزة صوف بيضاء قصيرة وأطويها بداخل بنطال جينز عالي الخصر، وزيني اللوك بحقيبة كتف سوداء أحمليها عبر الجسم، ويمكنك أيضًا أن تستبدلي الجينز ببنطال أبيض وأكملي أناقتك بأكسسوارات بيج فاتحة ووشاح كبير باللون البيج.



الكارديغان الجملي



كارديغان جملي مع بلوزة صفراء



قطعة مثالية للفصول الإنتقالية، نسقيه مع بلوزة صفراء حريرية والجينز الأسود وأحملي حقيبة كلاتش بطبعة جلد النمر لإطلالة تناسب المساء، أو لائميه مع تيشيرت أبيض وبنطال جينز أزرق وأنتعلي بون رمادي برقبة قصيرة لإطلالة كاجوال مريحة خلال النهار.

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البليزر الجملي

بليزر جملي مع إطلالة سوداء



يعد من أبرز إتجاهات موضة خريف 2019، وننصحك بتنسيقه مع إطلالة سوداء مؤلفة من توب وبنطال وتممي أناقتك بحذاء مدبب باللون البيج القريب للون الجلد وحقيبة كلاتش سوداء.

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