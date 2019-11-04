عبايات سوداء مطرزة موضة 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - برعت أشهر الماركات في تقديم تشكيلة فخمة من العبايات السوداء المطرزة والتي تميزت بالقصات الكلاسيكية والشك اليدوي البعيد عن المبالغة ما يجعلها قطع مثالية لكل امرأة عصرية متمسكه بأصولها الشرقية.

عبايات بتطريز على الأكتاف

عباءة مطرزة من تصميم Noor the Label

عبايات قطيفة فيلفت لإطلالة مخملية هذا الشتاء

كانت العبايات المزدانة بتطريز على الأكتاف القاسم المشترك بين مجموعات ماركات كثيرة من أبرزها AiSHAZ وأناتومي Anatomi ونور ذا ليبل Noor the Label وتمنح هذه التصاميم من ترتديها مدى أعرض لأكتافها وبالتالي هى من القطع التي نرشحها بقوة لصاحبات القوام الكمثري حيث ستوازن بين القسم العلوي النحيف لديهن وبين الجزء السفلي الممتلئ.

عبايات مطرزة بشكل عمودي

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عباءة مطرزة من تصميم KM Collection

موضة ألوان عبايات 2019 بحسب لون البشرة

ركزت بعض الأسماء الشهيرة في عالم صناعة العبايات على الموديلات المحبوكة بتطريز ناعم بشكل عمودي يضمن لكِ مزيد من الطول اذا كنت قصيرة القامة ويبرز طولك في حال كنت تتمتعين بقامة ممشوقة، وننصحك بمطالعة العبايات الموقعة من حصة الفلاسي Hessa Al Falasi وماركة KM Collection.

عبايات مطرزة من أسفل

عباءة مطرزة من مجموعة Louzan

عبايات موضة 2019 من وحي إطلالات الفاشينيستا المحجبات

برزت هذا العام موضة العبايات المزينة بتطريز أنيق في الجزء السفلي منها وحول الحواف كما في الموديلات التي رصدناها لدى ادور بوتيك Adore Boutique ولوزان Louzan ونرشحها لذوات القامة على شكل التفاحة لأنها ستخفي نحافة منطقة الأفخاذ والساقين، وسيساعد تصميمها الخالي من التطريز في الجزء العلوي من تنحيف منطقة الأكتاف والصدر الممتلئة.