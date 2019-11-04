إطلالات عملية للرجل من وحي ياسر السقاف

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - قدَّم الإعلامي السعودي ياسر السقاف العديدَ من البرامج التلفزيونية والإذاعية عبر قنوات مختلفة، أبرزها مكس إف إم وقناة mbc و sbc، وتميَّز مؤخرًا في تقديم برنامج "ذا فويس" بنسخته الخامسة، وظهر بعدة إطلالات عملية منسقة بطريقة شبابية مميزة.
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ارتدى ياسر تيشيرت أبيض مع بليزر وبنطال رماديين، وبليزر وبنطالًا باللون الكحلي بقماش الكاروهات المميز، وأكمل في إطلالة مشابهة بليزر كاروهات وبنطال باللون الرمادي مع تيشيرت أبيض، وتجمَّل بقميص أبيض رسمي مع بليزر وبنطال ملوَّنين بدرجة مميزة من الرمادي، وظهر ببنطال وجاكيت من قماش الجينز الأزرق مع حذاء أبيض.
وفي إطلالة تميل للفخامة، أطلَّ بجاكيت جلد أسود مع بنطال أسود وتيشيرت أبيض، كما ارتدى بنطالًا وتيشيرت يطغى عليهما اللون الأسود مع جاكيت أسود مُزين بمثلثات وخطوط بيضاء، ويزين ياسر جمال إطلالاته بالساعات السوداء أو الفضية والأساور الفضية الرجالية.
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