مجوهرات بالحجر الوردي موضة شهر أوكتوبر

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 نوفمبر 2019 04:39 مساءً - لا يقتصر التنوع على عالم الازياء فقط، بل أيضاً المجوهرات التي تمنحك اطلالات أنيقة.

وما الأفضل من المجوهرات المزينة بالأحجار الوردية والياقوت الزهري اللافتة المستنبطة من عبق أجواء الصيف الحيوية والمرحة. انها موضة الموسم بامتياز، لذا لا تترددي في تبنيها وتميزي بجواهر ملفتة منها وساحرة.

من اعتمدها؟

Buccellati



برزت موضة المجوهرات المزينة بالحجر الكريم الوردي لدى دور عالمية عديدة أمثال بوتشيلاتي ودي غريزوغونو وبيبا سمول وغيرهم كثر... كل واحدة من هذه الدور اختارته على طريقتها ورسمت تصورها الخاص لامرأتها. فبعض الدور أدخلت هذا الحجر المميز الى التصاميم الناعمة، في حين دور أخرى استخدمته بتصاميم بارزة وجريئة. وطبعاً يبقى الخيار لك لاقتناء التصميم الذي يعبر أكثر عن شخصيتك والذي يتناغم مع أسلوبك



وبحسب خبراء المجوهرات، ان حجر الياقوت الزهري يرمز الى الأنوثة والجمال، ويمنح من ترتديه طاقة كبير ويجذب الناس اليها بشكل كبير ويجعلها محط الأنظار. كما أن من صفات هذا الحجر الجميل أنه يمنح من ترتديه الطاقة والقوة، فتبدو واثقة من نفسها في مختلف المناسبات.

نصائح خاصة لارتداء هذه المجوهرات

De Grisogono





من الضروري أن تعتمدي تنسيقاً ناجحاً عند ارتداء هذا النوع من المجوهرات لكي تسلطي الضوء عليها وتبرزي جمالك من خلالها. لذا اليك الطرق الصحيحة لارتدائها.

- لا تختاري أكثر من قطعة واحدة مزينة بالحجر الوردي، لكي لا تظهري باطلالة مبالغ بها.

- في حال اخترت تصميماً من الذهب الأصفر مزيناً بهذا الحجر، فننصحك بأن تنسقي معها مجوهرات من نفس لون الذهب ذات أسلوب ناعم وجميل. كذلك الحال مع الذهب الوردي والذهب الأبيض.

- اعتمدي ماكياجاً أنثوياً ناعماً وظلال عيون وردية ناعمة لكي تتناغم معها.

- نسقي فستان بالتدرجات الوردية أو الباستيلية الهادئة مع هذا المجوهرات اللافتة.

- لا تخلطي مجوهرات من أحجار ملونة أخرى مع الأحجار الزهرية لكي ستظهرين بألوان متنوعة وأسلوب نوعاً ما مبالغ به وغير متناغم.

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