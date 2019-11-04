شاهد| فضيحة مدويّة .. زوجة رياض محرز تخونه مع هذا الشخص!

تعرّض نجم مانشستر سيتي الإنجليزي اللاعب الجزائري الشهير رياض محرز لصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته ريتا جوهال “تخونه” مع ملاكم أمريكي معروف في ملهى ليلي.

وكشفت صحيفة “ميرور” البريطانية تلك “الفضيحة المدوية”، وقالت إنها ربما تؤدي إلى انفصال “محرز” عن زوجته.

وشوهدت “ريتا” داخل الملهى الليلي الذي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر مع الملاكم الأمريكي ديونتاي وايلدر. وفقًا للصحيفة

وقالت “ميرور” أنه كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

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وأشارت الصحيفة إلى أن محرز ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.



وتزوّج رياض محرز (28 عامًا) من ريتا (25 عامًا) وهي بريطانية من أصل هندي في أغسطس عام 2015 وأنجبت منه ابنتين.

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