تعرف على إيرينا موروزيوك.. عارضة أزياء وأول رئيسة نادي في أوكرانيا.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تولت إيرينا موروزيوك، منصب رئيس نادي كروي في أوكرانيا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في أوكرانيا، بعد أن تولت المسئولية في فريق “ليون اف سي” التابع لمدينة لافيف مسقط رأسها.

إيرينا موروزيوك، تبلغ من العمر 31 عاماً، وهي زوجة اللاعب الأوكراني ميكولا موروزيوك الذي يلعب حالياً في صفوف نادي تشايكور ريزه سبور بالدوري التركي.

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رئيسة النادي تعمل أيضاً في مجال الأزياء، فهي مؤسسة لشركة MRZ للموضة، وقد نشرت صورة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” مع لاعبي فريق ليون، لكي تعلن عن توليها منصب رئاسة النادي أمام 38 ألف متابع لها على الحساب الشخصي لها.

إيرينا كتبت في تعليقها على الصورة: جمهور فريق ليون، من دواع سروري أن أعلى تولي منصب رئاسة النادي، لدينا الكثير من الطموح.

النادي أصدر بيانا رسميا قال فيه: هذا القرار صار رسمياً الآن، إيرينا موروزيوك هي رئيس نادي ليون، لتكون المرأة الوحيدة التي تتولى منصب رئاسة نادي في أوكرانيا، وفي وجود رئيسة مثل إيرينا لا وجود لأي تبرير لخسارة أي مباراة أو التواجد في أي مركز غير الأول.