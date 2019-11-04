منها الإصابة بالسكرى.. أسباب الإصابة بتشنجات القدم

ترجع تشنجات الأقدام لعدة أسباب منها ما هو بسيط مثل ارتداء حذاء ضيق، ومنها الخطير مثل الأمراض العصبية، والغدة الدرقية، واضطربات سريان الدم، ومن الأسباب الأخرى لتشنجات أصابع الأقدام كما ذكرها موقع "‪."healthy lifestyle

أن سبب تشنجات الأقدام، خلل في التعاون بين العضلات، والأعصاب، والنخاع الشوكي، مشيراً إلى أن هذه التشنجات تهاجم القدم، وأصابع القدم، والساق أيضاً.

كما أن تشنجات الأقدام المتكررة والممتدة لمدة طويلة يمكن أن تحدث في أي مرحلة عمرية، ولكنها عادة ما تهاجم كبار السن، والرياضيين، والحوامل، أثناء النوم بصفة خاصة، ولكن يمكن أن تحدث نهاراً أيضاً.

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أمراض عصبية

أن من أسباب تشنجات الأقدام، أمراض عصبية، خاصة عندما تكون مصحوبة بفقدان الإحساس بالقدم، أو أمراض الغدة الدرقية، خاصة عندما تكون مصحوبة بالحساسية تجاه البرودة.

السكري

قد يكون من أسباب تشنجات الأقدام الإصابة بالسكري.

علاج تشنجات القدم

حمامات دافئة

يمكن مواجهة تشنجات الأقدام في البداية بالحمامات الدافئة، ورفع الساقين لأعلى من حين لآخر، ما يساعد على استرخاء العضلات، وتخفيف العبء على الأوعية الدموية.