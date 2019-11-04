الامارات | ثري هندي يحجز فندقاً كاملاً لمعازيم زفاف نجله في الأردن

شكرا لقرائتكم خبر عن ثري هندي يحجز فندقاً كاملاً لمعازيم زفاف نجله في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختار نجل أحد رجال الأعمال الهنود منطقة البحر الميت في الأردن لإقامة حفل زفافه، وحجز جميع غرف أحد فنادق بحر الميت لـــ 700 شخص من أهله وأصدقائه لمدة أربعة أيام، بالإضافة إلى الجولات السياحية لبعض المناطق السياحية والاسواق التجارية التي سيقومون بها خلال هذه الفترة.

وتوجهت هيئة تنشيط السياحة الأردنية بالآونة الأخيرة للاهتمام بسياحة الزفاف والترويج للمنتج السياحي الاردني وبعض المناطق السياحية، كمدينة البترا التي تعد من عجائب الدنيا السبعة، والبحر الميت الذي يعد اخفض نقطة على الأرض وغيرها من المناطق بالأردن التي تناسب أذواق الجميع، من خلال استهداف مكاتب السياحة الهندية المتخصصة بالترويج لحفلات الزفاف خارج الهند. وتحتل الهند السوق الأول في سياحة حفلات الزفاف، حيث يبلغ قيمة سوق حفلات الزفاف الهندي 50 مليارا في العام، ويقيم أثرياؤها ما يقرب من 10 آلاف حفل زفاف خارج الهند، وبعض العائلات تنفق من نصف مليون إلى 5 ملايين يورو، وقد تصل الارقام إلى 70 مليون يورو وأكثر على حفل الزفاف الواحد، فقد أقيم في تركيا 15 حفل زفاف لهنود في عام 2019، بلغت تكلفتهم حوالي 100 مليون دولار، بحسب تقارير عالمية.