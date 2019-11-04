تنتظرك أحداث مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنيا:ً اسبوع مهم جداً من الاسابيع المهمة التي تقدم لك ظروف ناجحة ورابحة يجب ان تعمل من كل قلبك كي تحقق الانتصار لكن عليك ان تكون حذرا يوم السبت من مواجهة القمر من الجدي الذي يسبب لك التشنج والتراجع في المعنويات والحظوظ فتبرز بعض العقد وينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك فلا تغرق نفسك بالهموم خفف من الاوهام ودرب نفسك على المرونة. تتبدل الظروف فتأخذ الضوء الاخضر للانطلاق كي تبدأ صفحة جديدة عائلية ومهنية مهمة جدا مع وصول القمر الى برجك يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب من الايام المهمة والمناسبة كي تأخذ المبادرة والاشارة والضؤ الاخضر للتقدم والانطلاق والجدال والنقاش للمبادرة لفك العقد وتسوية الأوضاع وكذلك سوف يبتسم لك الحظّ مع انتقال القمر الى الحوت اي الى بيت المال والمصاريف والحسابات يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ويجعلك تعمل بقوة وتتقدم وتنهي اعمالك وترد الامور الى نصابها مع معنويات مرتفعة لا شيء يمنع ان تتقدم الى افضل الاماكن والفرص انها ايام مناسبة لاجراء اتصالات مع بعض المصارف او لعقد اتفاق مالي وعلى الارجح قد تحقق صفقة ممتازة.تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى برج الحمل الى البيت الثالث بيت الزيارات والسفر والاهل تأثيرات جيدة حضر نفسك لهدية حلوة سيارة جديدة اخبار سارة انتقال من مكان الى آخر اسبوع ناجح لا يوجد اي سبب ان تكون غير راضي الظروف ممتازة.

عاطفياً: اسبوع عاطفي عائلي شخصي مميز بحيث يوجد قواسم مشتركة مع الشريك مما يجعل العلاقة تسير نحو المسار الصحيح فيقف الشريك الى جانبك ويلعب دورا في ازدهار اعمالك او في توسيع علاقاتك كما تبتسم لك التأثيرات الرومانسية من برج القوس وتعيش اسبوعاً حيوياً غنياً بالعواطف الجياشة والعميقة والراقية للعازب ستفرح بتعاطف الحبيب مع افكارك تقوى مشاعرك وتشتد حرارة وحماسة.