تنتظرك أجواء مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا بدايته ترابية مع وجود القمر يوم السبت في برجك الذي يقدم لك الدعم الكلي كي تتقدم ويعدك بالأفضل فترى ان ابواب عديدة تفتح امامك تطل من خلالها على مستقبل افضل يؤمن لك العلاقات المميزة والمتنوعة كما النشاطات والاوقات السعيدة لذلك يجب ان تستغل كل دقيقة لانها فترة ثمينة آن الآوان لكي تتسلق القمم كذلك تتابع الحظوظ وتكون على موعد للانطلاقة الايجابية يومي الاحد والاثنين تحت تأثير القمر الجديد من الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب الذي يقدم لك الفرص الكبيرة للنجاح للتقدم للترتفع مقاما وشأناً ان نوعية الوقت مهمة جدا ممنوع التقصير لا تتأخر ولا تهمل اعمالك ولا تستخف بالدروس بالمعاملات والواجبات الشخصية والاجتماعية كذلك سوف تكون منافسا قويا يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى برج الحوت اي الى البيت الثالث الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب الذي يقدم لك افكارا قوية وغنية تتحلحل العقد وتختفي المشاكل تساعدك الطاقات والمؤهلات التي تمتلكها للوصول الى القمة ايام مهمة للكلام للتواصل للدفاع عن حقوقك للسفر للدراسة للامتحانات من اقوى واجمل الايام حاول ان تنهي كل الاعمال الصعبة تتغير الاجواء مع وصول القمر الى الحمل الى مواجهة برجك من البيت الرابع بيت العمل المنزل الاهل والاولاد من عقر دارك فتتسلط الاضواء على النقص الموجود في حياتك المهنية والعائلية احتمال تأثيرات شخصية وصحية يجب عليك ان تتعامل مع هذه الامور بطريقة ناضجة وواعية ورصينة وانتبه من المزاجية.

عاطفياً: وجود الزهرة في برج القوس في مواجهة برجك يسبب لك بخضات عائلية اجتماعية وشخصية فتكون الاجواء مشحونة بالتوتر وطباعك ليست هادئة كما يجب فلا تتردد بتلطيف الاجواء حاذر من الفوضى والفتور والكلام المبهم للعازب, اسبوع ضاغط يسبب لك التباسات وتحديات سارع الى اعادة الامور الى مجاريها الطبيعية والى تصحيح العلاقات التي تزعزعت مؤخراً.

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