تنتظرك أجواء إيجابية خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع ايجابي ومهم يعزز الثقة بالنفس ويعطيك قوة في المعنويات افراح اخبار سارة تجري الرياح بسرعة يوم السبت مع وجود القمر في الجدي اي في البيت الثاني بيت المال بيت الحاسبات الديون والاقساط والمكاسب والارباح فقط انتبه من المصاريف الزائدة نوعية الوقت جيدة فتجد نفسك نشيطا متفائلا ستكون للشؤون المالية الأهمية الكبرى تتابع الحظوظ وترتفع فرص النجاح مع وصول القمر الى الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب ما يجعلك تقوم بخطوة مباركة وتتلقى اشارات ايجابية ويساعدك الوحي على القيام باعمال إبداعية فتفرض أفكارك وتتسلط الأضوء عليك وتظهر للآخرين بصورة مميّزة ومشعّة ما يجعل معنوياتك مرتفعة وقدرتك على الانفتاح مهمة وواسعة جدا الامر الذي سينعكس ايجابا على مختلف الاصعدة تأثيرات مهمة وظروف ولا اروع تطلب منك ان تتحرك وتكسب المزيد من الفرص تتبدل الاحوال الفلكية وتدخل في دوامة من المتاعب والمشاكل والتحديات تحت تاثير القمر من برج الحوت المواجه لبرجك الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع برج خصمك العقرب من البيت الرابع بيت الاولاد بيت الاقارب والاهل ايام ثقيلة متطلبة الاجواء صعبة انتبه لصحتك طول بالك تمالك اعصابك واحم مصالحك ومعنوياتك من التراجع ترتاح في عطلة الاسبوع مع انتقال القمر الى الحمل الناري الصديق يومي الخميس والجمعة الى موقع ممتاز الى البيت الخامس بيت الرومنسيات والتقدم ايام جيدة تعطيك قوة دعم مشروع مهم ومركز اعلى حاول ان تشتغل من كل قلبك في دروسك في اعمالك ايام ولا اروع مدعوما من كوكب الزهرة والمشتري من برجك.

عاطفياً: تعيش لحظات جميلة ورومنسية فلا تفوت الفرصة ان نوعية الوقت تخدم حياتك العاطفية في هذا الاسبوع المناسب للانفتاح على مختلف الاراء باستطاعتك تلطيف الاجواء واظهار روح المحبة والتعاطف مع الشريك للعازب تحمل اليك تاثيرات كوكب الحب الشهرة والمال الذي يتنقل في برجك اوقاتا سعيدة ومشوقة تعيش علاقة عاطفية مستقرة صافية وعميقة وتتخذ قرارا مصيريا يتعلق بمستقبلك ارتباط رسمي خطوبة او زواج.

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