تنتظرك أمور مهمة وجيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم داعم بدايته ثقيلة ونهايته متطلبة البداية تاثيرات ثقيلة باردة وجافة مع وجود القمر في برج الجدي والمريخ في برجك الذي يحمل معه اجواء من التوتر والحذر قد تشكو من كثرة الضغوط والمسؤوليات والمسائل العالقة التي تتطلب منك الوقت والاهتمام الامر الذي يزيد من توتر اعصابك ومن ارهاقك الجسدي تنتقل الى الفترة الافضل يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب اي من بيت المال ما يعني اجواء مالية مصرفية حسابات مكاسب وارباح افراح تطور انفتاح على ظروف جديدة تجعلك الاقوى والاكثر حظا ونجومية مصالحات تسويات من نصيبك ايام ممتازة مفيدة تساعدك وتخلق لك ظروفا مختلفة ناجحة وداعمة تتفوق وتختار الطريق الانسب والاهم لك الحظ معك مئة بالمئة تتابع الحظوظ مع وصول القمر الى الحوت ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء فيلمع نجمك وتطمئن خواطرك وتشعر بحماية فلكية ودعم خارجي وقوة الحظ الذي يشجعك على خوض تجارب جديدة واقتحام مجالات مجهولة فأنت تمتلك الحكمة والجرأة والقدرة على القيادة كما يحمل لك فرصة للسفر او للمشاركة في ورشة عمل جديدة.نصل الى الفترة الاتعب والاضعف عطلة الاسبوع الخميس والجمعة ايام طويلة تحمل مواجهات من القمر في الحمل الذي يسبب لك مواجهات ايضافية تحديات مواقف محرجة تراجع مهني ومعنوي فك ارتباط عدم تفاهم حاول ان تسيطر على انفعالاتك وان تمرر الايام بالتي هي افضل بعيدا عن المزاجية والتشنجات وكن حدرأ اشتغل بذكاء ولا تتأخر.

عاطفياً: قد تطرأ انقلابات ايجابية في حياتك الشخصية فتظهر الفرص العاطفية السعيدة مع وجود الزهرة في برج القوس يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام أثناء الاجتماعات والسهرات المناسبات فتشرق بهالة مميزة وتفعل المستحيل من اجل ارضاء الشريك الاهل والاولاد للعازب, تكون سعيداً مع الحبيب وتقرر الارتباط المبني على أسس متينة بعيداً عن المغامرات العابرة.

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