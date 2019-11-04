تنتظرك أجواء جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنيا : اسبوع جيد جدا بدايته ترابية بامتياز مع وجود القمر يوم السبت في برج الجدي الصديق الذي يعطيك الدعم والحظ فتعيش يوماً غنياً بالأحداث السعيدة والتطورات، يلمع نجمك وتقوم برحلات ومفاوضات إيجابية، ويحالفك الحظّ في معظم المجالات. تتابع الظروف الايجابية مع وصول القمر الى برج الدلو ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب في بيت العمل والصحة والركض ايام متطلبة لكنها غير مستحيلة اهتمامات استحقاقات امتحانات ايام طويلة يجب ان تتم واجباتك بدقة كي تحافظ على انطباعاتك الجيدة وكي لا تخسر لكن قد تواجه مناسفة قوية يومي الثلاثاء والاربعاء مع انتقال القمر الى مواجهتك من الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب ليبدأ العد العكسي تعب تحديات مزاجية انزعاج امور غير منضبطة نفقات مالية طارئة كن حذرا ولا تنزع هذه الايام بالعصبية والتوتر لا تنفعل ولا تعرض جهودك لمهب الريح وحاول ان تداري وتضبط الامور كي لا تتأثر اشغالك سلباً حافظ على هدوء اعصابك انت انسان كفؤ وصاحب قدرات كبيرة بالرغام من كل هذه التعقيدات تتغير الظروف مع وصول القمر الى الحمل يومي الخميس والجمعة قد تفاوض مشروعا مهما وتفوز بمكافأة مالية ومعنوية ومفاجأة سارة مهنيا اجتماعيا شخصيا نقاشات مفاوضات كما تتلقى فرصة مهنية سوف تحتفل بنجاح كبير فتكون الطريق مفتوحة أمامك على كافة الاحتمالات ربما تتسلم منصبا مهما وتكون الاضواء مسلطة على ادائك كما باستطاعتك تحقيق انجاز كبير عطلة اسبوع ناجحة تتقدم فيها بكل قوة.

عاطفياً: لا تتردد في تلطيف الاجواء ان وجود الزهرة في مواجهة برجك من القوس قد يؤثر سلبا على استقرار العلاقة حاذر من فتور وفوضى وكلام مبهم لأن الظروف متناقضة وضاغطة ويترتّب عليك معرفة التنسيق جيّدًا بين الواجبات وتحديد الأولويات.للعازب, لا تنفعل أمام حبيبك بل صارحه بعواطفك مشدّدًا على حسن نواياك، وحاول ان تحصّن علاقتك من التجاذبات والتوتّرات.

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