فيفي عبده تتصدر غلاف مجلة "فوج": " قادرة على الرقص بطريقة مهذبة "

بفساتين فضفاضة باللون الأسود، وبليزر "فورمال" فاتح اللون، فورير باللون الأبيض، مع قفازات من الحرير والدانتيل، والشابوهات العتيقة، هكذا تألقت الفنانة، والراقصة فيفي عبده، خلال خضوعها لجلسة تصوير خاصة لمجلة "فوج" العربية.

بملامح مختلفة عن المعتاد، حيث تعمدت التخلي عن المكياج التي تظهر به، في عدة صور، وتسريحات شعر كلاسيكية، وبسيطة، جذبت "فيفي" الأنظار إليها لاختلاف إطلالتها بشكل كبير.

ونشرت الصفحة الرسمية للمجلة، الصور، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، الصور، قائلة: نعم! هي فيفي عبده، الراقصة المصرية تكشف جانباً جدياً من شخصيتها بظهورها كإحدى الشخصيات في عدد السعادة.

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وتابعت بجزء من حوارها للمجلة: "لا أفرض فنّي على الناس، أثق بنفسي وبفنّي، من لا يحب فيفي ورقصها وحياتها يمكنه أن يكف عن متابعتها وأن لا يتصفح حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي".

مضيفة خلال حوارها: "هم يرون فيّ امرأة متقدمة في السن، أما أنا فأرى أنني لا زلت قادرة على الرقص بطريقة محترمة ومهذبة لا تضرّ أحداً لا سيما وأن الشباب يسري في دمي".

وتألقت الفنانة بمكياج بتوقيع خبيرة التجميل ديانا حربي، وستايلست ياسمين عيسى.