بعد تهديد فتاة بنشر صورها.. نصائح لحماية الفتيات من الابتزاز الإلكتروني

لازالت حوادث الابتزاز الإليكتروني، والتهديد بالتشهير، واحدة من المشكلات التي تقابل الفتيات، في الوقت الخالي، عقب اندماجهم بالعالم الخفي "السوشيال ميديا"، الأمر الذي قد يجعلها صيدة لمُبتز إذا لم تتخذ معه قرارًا صارمًا، أو تحمي نفسها من البداية.

وعرضت "هُن" قضية فتاة تُدعى "سالي صالح" 29 عاما، تعرضت للابتزاز من شخص مُخادع، بعدما أوهمها إنه يعمل ضابطًا، لتكتشف حقيقته، وعقب مواجهته بات يهددها، بل وصل الأمر لـ"تهكير" الـ G- MAIL الخاص بها، وسحب جميع بياناتها وصورها من هاتفها، وتهديداتها بنشرها على صفحات إباحية.

حتى وصل الأمر لتحرير الفتاة محضر ضده، يوم 27 يونيو، حررت، حمل رقم 219 لسنه 2019، وعدة محاضر أخرى لإثبات حقها في نيابة سوهاج (حيث مسقط رأسه)، حمل رقم 2338 إداري قسم أول سوهاج، وأخر حمل رقم 2584 إداري قسم ثان سوهاج بالابتزاز والنصب والتهديد.

ويسلط "هُن" الضوء على عدة نصائح للفتيات لحماية أنفسهن من الابتزاز

كان اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية السابق لتكنولوجيا المعلومات، قدم لـ"هن" عدة نصائح تتبعها الفتيات، لحماية أنفسهن من الابتزاز الإلكتروني، جاءت على النحو التالي:

- الحرص في استخدام البيانات الشخصية وعدم إظهارها حتى لا يجرى استغلالهن.

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- تجنب التحدث لأشخاص غير معروفة الهوية، والابتعاد عن مجموعات ومنشورات التعارف، لأنها نافذة لعمليات النصب والسرقة، وتندفع إليها الفتايات باحثين عن ابن الحلال لتفاجئ بشخص تقع في فخه ويقوم بابتزازها.

- تأمين الحساب الشخصي وعدم وضع صور قد يستغلها أي شخص.

- تجنب فتح لينكات يحتوي أخرها على (.ex) لأنه يعتبر "هاكر".

- الامتناع عن نشر أي معلومات شخصية أو تفصيلية عن حياتك لتجنب استغلالها.

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