زوجة رياض محرز تسهر مع ملاكم أمريكي في ملهى ليلي

نشرت صحيفة بريطانية مفاجأة من العيار الثقيل حول ريتا جوهال، زوجة الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن جوهال شوهدت جالسة في الـ23 من أغسطس الماضي مع الملاكم الأمريكي، ديونتاي وايلدر (34 عاما)، في ملهى ليلي يحظى بشعبية كبيرة بين لاعبي كرة القدم في مدينة مانشستر.

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وحسب مصادر للصحيفة، فإن زوجة اللاعب لم تكن في حالة عادية، بل كان هناك انسجام واضح بين الثنائي أثناء الأمسية.

وأضافت الصحيفة، أن محرز البالغ 28 عاما، أصيب بصدمة كبيرة لدى سماعه بأن زوجته قضت أمسيتها على مائدة وايلدر في الملهى الليلي، حيث أن الأول ملتزم بتعاليم ديانته الإسلامية ويمتنع عن شرب الكحول والدخول إلى الملاهي الليلية.

وريتا 25 عاما بريطانية من أصل هندي، وتزوجها محرز في أغسطس عام 2015، وأنجبت منه ابنتين.