الامارات | بالصور.. فنانات في ضيافة نادية لطفي.. كيف بدت جميلة الشاشة المصرية؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. فنانات في ضيافة نادية لطفي.. كيف بدت جميلة الشاشة المصرية؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في لمسة وفاء قام عدد من الفنانات بزيارة للفنانة القديرة نادية لطفي في منزلها للاطمئنان عليها، وقامت رجاء الجداوي، ودلال عبدالعزيز، وإيمي سمير غانم، وشقيقتها دنيا سمير غانم، والمذيعة بوسي شلبي بالتقاط الصور معها، وبدت لطفي في صحة جيدة ومرحة كعادتها بحسب صحيفة «المصري اليوم». وتعتبر نادية لطفي واحدة من أبرز جميلات السينما في مصر وقدمت عدداً من الأفلام الخالدة. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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