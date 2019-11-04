مكياج خليجي جذاب من صمود الكندري

بدأت الفنانة صمود الكندري مجالَها الفني منذ فترة مراهقتِها، وأثبتت نفسها بشكلٍ واضح في هذا المجال. ومن جانب آخر، اهتمَّت في مجال الموضة والجمال بتألُّقها واهتمامها الدائم بتفاصيل مظهرها المميزة. واستوحينا لكنّ اليوم ست صور مميزة لـ مكياجها المختار بعناية؛ لتُلهمكنّ أفكارًا مذهلة في المكياج. مكياج برونزي من صمود الكندري تألقت صمود الكندري بجمعها للون البرونزي والبني في أحد إطلالاتها؛ حيث استخدمت اللون البني في طلاء الشفتين والبرونزي في ظلال الأعين، وأكملت جمالها بوضعها للبلاشر الزهري، وفي الإطلالة الثانية تجمَّلت بأحمر الشفاه البنفسجي، ودمجت اللونين الأبيض والأسود في ظلال الأعين، ولإطلالة أكثر تميُّزًا تجملت باللون الفوشيا في شفتيها والبني اللامع في العينين، وفي أسفل العين وضعت أحد درجات اللون الأصفر الفاتحة. وتزينت في إطلالة أخرى باستخدامها قلم الروج الفوشيا بدرجة مميزة تميل للّون الأحمر، ولوَّنت وجنتيْها بدرجة خفيفة من الزهري، وأكملت جمال عينيها باللون الأحمر في كسرة العين والبني في الجفن والذهبي في أسفل العين ومدمعها، ووضعت رموشًا اصطناعية وعدسات بلون فاتح ليبرزا جمال ملامحها. مكيج ذهبي من صمود الكندري وفي الإطلالة ما قبل الأخيرة دمجت اللون الذهبي مع الأحمر والبني في العين بشكل مميز، ورسمت عينيها بقلم الكحل السائل، ووضعت طلاء الشفاه البني بدرجة فاتحة لمظهر حيادي، ولإطلالة حفلات مفعمة بالألوان ظهرت صمود من تحت إيدي خبيرة التجميل مريم، التي استخدمت -لتُبرزَ جمالَها- اللونَ الزهري في الشفتين والوجنتين واستخدمت لأسفل عينيها اللون الأبيض اللامع، وفي جفنها درجة لامعة من اللون الأسود، ووضعت لونًا بنيًّا مميزًا في كسرة العين وفي الأعلى، كما رسمت عينيها بقلم الكحل السائل باللون الأسود لتبرز جمالها.‎

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