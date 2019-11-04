تاغ هوير تصدر ساعتها الجديدة الخامسة

أكملت شركة صناعة الساعات السويسرية تاغ هوير احتفالاتها بتقديم الإصدار الخاص الخامس والأخير في احتفال كبير جرى في نادي سبيس بلاس (Space Plus) في شنغهاي.

عند دخول الضيوف إلى النادي، وجدوا أنفسهم فوراً محاطين بعالم موناكو واكتشفوا في منطقة الاستقبال "صناديق زمنية"، وهي كبسولات زمنية مخصصة نقلتهم إلى العقود الأربعة التي مثلتها ساعات موناكو التي أنتجت احتفالاً بذكراها السنوية الخمسين. وقد بقي الصندوق الخامس مغلقاً حتى الإعلان عن الساعة التي تمثل السنوات من 2009 إلى 2019. وبعد فيديو افتتاحي عرَّف بمجموعة ساعات موناكو وعرض رائع باستخدام الضوء والظل، كشف سفيرا العلامة التجارية كارا ديلفيني ولي ييفينج عن ساعة موناكو الخامسة ذات الإصدار المحدود التي تحتفي بالعقد الثاني من القرن الحادي والعشرين.

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