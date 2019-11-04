تعرفي علي أجمل ألوان أحمر الشفاه لشتاء 2020

ألوان احمر الشفاة تدخل في صلب حقيبة مكياج السيدة الباحثة دوما عما يكمّل اناقتها. فأحمرالشفاه كفيل بجعل المكياج، يتبدّل بالكامل. لذلك، لا يمكن الحديث عن موضة مكياج خريف وشتاء 2019 و2020 من دون التوقف عند اجمل ألوان احمر الشفاه الخاصة بالموسم الحالي.



إنما أولا، يجب ان تتنبهي الى ضرورة الحفاظ على شفاه مرطّبة في الشتاء لان الشفاه المشقّقة، تفقد حجمها ويصبح تطبيق اي احمر شفاه عليها، عنصرا يفسد اطلالتك.

اما الآن وفي هذا التقرير، تعرفي معنا الى اجمل ألوان الروج لشتاء 2020، التي يجب الا تفارق حقيبة المكياج الخاصة بك في هذا الموسم البارد.

تدرجات النيود:

في عدد من عروض الازياء العالمية، لفتنا اسلوب مكياج اللامكياج الذي يحضر بقوة في هذا الموسم. وهذا المكياج يعتمد بنسخته الخاصة بشتاء 2020 على لون موحد للبشرة مع بلاشر يخفي البشرة الشاحبة. ثم تطبيق خط رفيع للأيلاينر لتحديد النظرتين، مع احمر شفاه بلون النيود.

غلوس:

اسلوب اللامكياج، برز وبرزت معه الشفاه اللماعة إنما الخالية من الالوان. أسلوب رأيناه في عروض لوي فويتون وجيفنشي وسواها من الدور العريقة.

الاحمر العنابي:

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لا شك في ان احمر الشفاه باللون الاحمر، يبقى من الالوان الايقونية التي لا تتخطاها الموضة. يكفي ان تختاري الدرجة اللونية التي تتناسب مع لون بشرتك، لكي تمنحي مكياجك وبشرتك وهجا لا مثيل له. اما نصيحتنا عند تطبيق احمر الشفاه باللون الاحمر، فهي ان تكتفي بمكياج عينين خافت من اجل ارساء التوازن البصري على المكياج اليومي. بدا الاحمر لافتا في عروض امبوريو ارماني وهيلموت لانغ.

البرتقالي:

من التدرجات التي تليق بالبشرة السمراء بقوة، وهو من الالوان التي لفتتنا في عروض لوي فوتون. أبقي هذا اللون في حقيبة المكياج الخاصة بك لهذا الموسم.

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