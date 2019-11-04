تعرفي علي فوائد الفحم للشعر وطريقة عمل قناع منه

مكوّنات عديدة تخترق روتين العناية بالشعر، لتصبح واحدة من الأساسيات في تركيبة أهم المنتجات الجمالية. يوم بعد يوم نتعرّف على مكوّن جديد، لنكتشف منافعه على الخصلات، فتبدأ عندها رحلة عن منتجات غنيّة به. اليوم سنخبركِ عن فوائد الفحم للشعر، كما سنعرض عليكِ 5 منتجات تحتوي عليه وطريقة عمل ماسك منه. كيف يمنحكِ الفحم شعر طويل، كثيف، صحيّ ولامع؟ إليكِ الجواب.

فوائد الفحم للشعر

قد تظنين أن منافع الفحم للشعر تقتصر على تطهير المسامات، إلّا أنه سيمنحكِ فوائد لا تعدّ ولا تحصى، تعرّفي عليها في السطور التالية:

يعمل على تقشير فروة الرأس

يزيل الخلايا الميتة

ينظّف المسامات بدقّة من كل الأوساخ المتجمّعة

يوازن إفراز الزيوت في فروة الرأس ويمتص الإفرازات الإضافية

يحارب القشرة، الفطريات والبكتيريا

ينشّط نمو البصيلات كما يعزز الدورة الدموية فيها

يحارب تساقط الشعر وتقصفه

يمنح الخصلات الرطوبة واللماعية

طريقة عمل ماسك الفحم للشعر

للإستفادة من فوائد الفحم للشعر، يمكنكِ أن تلجئي إلى قناع مصنوع منه. تعرّفي على مكوذناته وطريقة تحضيره.

مكوّنات ماسك الفحم للشعر

أنتِ بحاجة إلى:

كوب من الماء الفاتر

ملعقة كبيرة من بيكاربونات الصودا، التي تضاعف فعالية الفحم على الشعر

ملعقة صغيرة من بودرة الفحم النباتي

طريقة عمل ماسك الفحم للشعر وكيفية تطبيقه

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ضعي بيكاربونات الصودا بالإضافة إلى الفحم في وعاء صغير

أضيفي المياه الفاترة عليهما وحرّكي المزيج جيداً حتى يصبح متماسك

طبّقي القناع على الشعر الجاف أو الرطب

دلّكي فروة الرأس بقناع الفحم حتى يخترق الخلايا

انقعي شعركِ بالماسك لمدّة 30 دقيقة

من بعدها، اغسلي شعركِ بالشامبو كالمعتاد

حيلة ذكية: للحصول على شعر صحي، طويل وكثيف، يمكنكِ إضافة ملعقة صغيرة من بودرة الفحم النباتي على الشامبو الخاص بكِ.

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