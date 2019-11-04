تنتظرك أجواء جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع مهم جدا اجواء غريبة ورائعة البداية طبعا مع يوم السبت مع وجود القمر في برج الجدي الترابي تقوى نسبة النجاح وتشتد عزيمتك وتنقلب المعطيات لصالحك بحيث يلون الفلك حياتك المهنية ويقدم لك النجاحات والحظوظ لذلك يتوجب عليك مضاعفة الجهود وعدم اضاعة الوقت يوم مناسب لتحسين الوضع المهني فلا عذر لديك للتذمر لكن سوف تدخل في المرحلة الاضعف يومي الاحد والاثنين مع انتقال القمر الى برج الدلو ليشكل مربعا مع برج العقرب المواجه لبرجك فتكون الطاقة ضعيفة ما يسبب لك تشنج ووجع في الرأس وعلامات استفهام فجأة الامور تتعقد تتداخل وتتشربك ببعضها ما يجعلك تعيش ايام معقدة ومربكة ومتطلبة وثقيلة وصعبة سوف تحتاج الى المهنية العالية والحسّ بالمسؤولية طول بالك كي لا تقع ضحية التحديات او الاشكالات والانزعاجات عالج الامور بموضوعية بتجرد وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على اي مشروع او ورقة.ترتاح من المعاكسة الفلكية مع وصول القمر الى الحوت يومي الثلاثاء والاربعاء ليشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب فيقدم لك نوع من ارتياح لتنطلق بكل ثقة ايام جيدة نصل الى الفترة الافضل يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج الحمل تتحسن الاجواء فيكون بانتظارك تسوية نجاح جرأة انفراجات حظوظ مضاعفة وتفوق مهني تلمس وتقدما في نوعية الفرص والحظوظ كما ترتفع المعنويات وتزداد الحيوية وتكبر الآمال وقد تبرع في مجالات الخلق والابداع والتفاوض والسياسة فتنجح في كل أنواع المواجهات المباشرة وذلك بسبب سرعة بديهيتك.

عاطفياً: يناسبك تماما وجود كوكب الزهرة في برج القوس الصديق فترى الحياة العاطفية والعائلية من منظار متفائل وايجابي وتتحمس لخوض مشاريع ومغامرات جديدة يحتفظ لك القدر بتطورات مفرحة ويجعلك مهتما بشؤونك الشخصية ويضع العائلة على رأس قائمة اهتماماتك للعازب تحظى بتأثيرات جيدة من الحظوظ وبفرصة لاعادة تقييم الامور تكون الحركة كبيرة في حياتك العاطفية وتبحث عن جديد يدغدغ مشاعرك..

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