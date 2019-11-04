تنتظرك أمور سعيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: اسبوع جيد تاثيرات مائية مناسبة وداعمة من الشمس من العقرب ومن القمر من الحوت الذي يسهل الكثير الكثير من الامور لكن سوف تكون الانطلاقة ضاغطة مع وجود القمر في الجدي يوم السبت فيكون بانتظارك امتحان ومسائل ومسؤوليات صعبة حاول ان تتكيف مع الاجواء ولا تسبح بعكس التيار حاذر من العناد ومن الالتباسات تتبدل المعطيات وتتحسن الاوضاع يومي الاحد الاثنين فتعيش لحظات جميلة ومنعشة تحت تاثير القمر من الدلو الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من العقرب المائي الصديق ما يعني انك على شط الامان يبقى عليك ان تتابع طريقك بثقة وحاول ان تتخطى الهموم والاجواء المتعبة التي تطلب منك مرونة وليونة وحلول وتسويات بالمسامحة والمصافحة بالتراجع بالاعتذار كل هذه الامور مطلوبة منك على الصعيد المهني والاجتماعي او الدراسي نصل الى الفترة الاقوى والانجح مع وصول القمر الى برج الحوت المائي الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب فتعيش ايام سعيدة مناسبة لتصحيح الامور فتتحمس للتقدم كي تطوي صفحة من الماضي وتعلن عن قرار او خطوة او حسم لمسألة ما انت قوي قادر ان تتخطى الامور الصعبة بقوة وتعيدها الى مسارها الطبيعي ايام ولا اروع الحظوظ قويّة ومناسبة لاجتماعات مهنية أو عائلية والانطلاق وفتح صفحة جديدة مميزة من الحظ والتقدم وتسوية الامور العالقة.تعود وتتبدل الظروف مع انتقال القمر الى الحمل يومي الخميس والجمعة فتدخل في دوامة من الضغوط والاجواء المزعجة والمتطلبة والصعبة تحديات استفزازات منافسات خصومات فوضى وعدائية طول بالك ما تنزعها وحاول ان تمشي الامور بالتي هي افضل.

عاطفياً: تشهد حياتك العاطفية سلسلة مناسبات عديدة تغريك وتسعدك وتجعلك تكتشف بعض الاشخاص المميزين الذين قد يلعبون دورا في حياتك المستقبلية وتمارس سحرا تحت تأثير كوكب الحب من برج القوس الذي يحمل اليك وعودا بازدهار عاطفي وانسجام ومفاجآت حلوة للعازب, يسطع نجمك وتكون محطّ الأنظار والاهتمام في أثناء الاجتماعات والسهرات والمناسبات قد تكسب قلباً يتحوّل مع الوقت الى قدر عاطفي محتوم والى زواج تعقده قريباً.

قد يهمك أيضاً :