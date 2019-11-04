تنتظرك أمور جيدة خلال هذا الأسبوع

مهنياً:اسبوع مهم جدا يساعدك ويدعمك بقوة اجواء مناسبة كي ترى الامور والاعمال بطريقة افضل فتحصن نفسك بالمعنويات المرتفعة وبسرعة الخاطر وقوة الافكار والاعذار فتكون انطلاقة اسبوع ناشطة تحت تاثير القمر من الجدي يوم السبت تفرح لخبر وتزدهر العلاقات المهنية والشخصية ننتقل الى الفترة الانجح والاقوى نوعية الوقت ترفعك الى القمة مع وصول القمر الى الدلو يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا معالشمس من العقرب اجواء ولا اجمل وكأن هناك مؤامرة فلكية تشتغل لصالحك ايام ممتازة ومثالية جدا جدا غنية بالاخبار السارة والفرص المناسبة تخدم مصالحك وتتقدم بقوة وتختصر الكثير من الطرق للوصول الى اهدافك بخطى ثابتة ومتينة لا تتراجع تابع طريقك بكل ثقة تختلف نوعية الوقت مع وصول القمر الى مواجهة برجك من الحوت يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب في اعلى نقطة بالدائرة الفلكية ايام قد تزعجك وتخيّب ظنّك وتطرح امامك التحديات والمسؤوليات لذلك حافظ على هدوئك ولا تنجرف وراء الاستفزازات تمالك اعصابك انها فترة متطلبة وضغوط ايضافية تعود وتتبدل الامور لصالحك مع انتقال القمر يومي الخميس والجمعة الى الحمل فتكون عطلة اسبوع مميزة ومناسبة لتحقيق اصعب واهم الاهداف ما يعني ضؤ اخضر للانطلاق فتكثر التنقلات والزيارات وورشات العمل مصالحات تسويات اسفار أو تشارك في حملة أو ورشة عمل وتعزز موقعك ايام تسلط الاضواء على قدراتك الريادية والقيادية وتجعلك تنجح تتقدم اجواء لطيفة مفرحة حاول ان تندمج مع المستجدات كي تنهي الاسبوع بطريقة سهلة.

عاطفياً: وجود كوكب الحب في مواجهة برجك من القوس يجعل هذه الفترة ضاغطة فتنكمش على نفسك وتنعزل وتخفي مشاعرك الامر الذي قد يحير الشريك قد تشكو من اوضاع شخصية معاكسة واضطرابات عائلية وشكاوى تتلقاها من كل صوب تأسف لظروف عاطفية لا تروق لك وقد يسبب لك احد افراد الاسرة قلقا او قد يطرأ ما يثير غضبك حاول ان تتفهم الاوضاع وان ترطب الاجواء.للعازب, اسبوع متوتر وضاغط يجعلك تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او عدم تفهم من قبل الحبيب.

قد يهمك أيضاً :