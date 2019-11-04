تنتظرك أمور مهمة خلال هذا الأسبوع

مهنياً: بداية اسبوع مهمة جدا بداية ترابية بامتياز اجواء لطيفة ورائعة جدا يوم السبت مع وجود القمر في برج الجدي الصديق الذي يتناغم معك ما يجعلك تتميز بسرعة البديهة والتصرف المنطقي والحكيم ترتاح من المسؤوليات الصعبة نوعية الحظوظ جيدة والوقت مناسب جداً لتطرح أفكارك ومعلوماتك على الآخرين سوف يكافئك الحظ بدعم او نجاح او خبر سار تتغير وتنقلب الظروف ضدك وتصبح غير مناسبة مع وصول القمر الى برج الدلو يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس وعطارد المتراجع في برج العقرب في مواجه برجك ما يجعل الجو العام ضاغط صعب وثقيل ومتطلب لا يسمح لك بالتحرك الايجابي اشغال ركض تحديات مسؤوليات اوضاع مهنية او غير مهنية معقدة ترتفع حدة التوتر والغضب بسبب خطأ او عطل اوتصرف استفزازي ممنوع الاهمال او التصرف بدون مسؤولية. تتحسن الظروف لصالحك فتختفي الغيوم ويختفي التشويش مع انتقال القمر الى برج الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مائيا مع الشمس من العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء الذي يقدم لك التفاهم والمساعدة والتسهيلات كي تتقدم وتتفوق ايام تحمل في طياتها سفرا ورومنسية وترويجا مهما لعملك ونجاحا اكاديميا وجامعيا فتحرك وإختر هدفاً وانطلق لتحقيقه بخطى ثابتة وأكيدة نصل الى الفترة الاتعب والاضعف والادق الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى الحمل ما يجعل الامور تتداخل ببعضها اخطاء مناخ فلكي صعب مزاجية قلق توتر عصبية تراجع صحي وارهاق جسدي ومعنوي متطلبات عائلية باختصار اسبوع يتطلب اهتمام ورعاية لا تحرق المراحل نظم وقتك وحاول ان تختار الوقت الافضل للتحرك .

عاطفياً: تستعيد حيويتك وترتفع معنوياتك مع وجود كوكب الزهرة كوكب االمال والحب والشهرة والجمال في برج القوس الذي يرعاك ويقدم لك السعادة والرومانسية في هذا الاسبوع الرائع والمميز حيث تتطوّر العلاقات وتلفت الأنظار إليك وتسحر كلّ من يقترب منك، للعازب, تقوى الرومانسية ويأتي الحبّ خلال رحلة أو ربّما خلال زيارة جامعية او ثقافيّة وقد تلتقي شخصاً يلفت اهتمامك أو تختار الارتباط.

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