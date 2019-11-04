مهنياً: بداية اسبوع دقيق يتطلب انتباه كبير فلا تراهن على الحظوظ يوم السبت مع وجود القمر في الجدي بالاضافة الى مواجهة من كوكب المريخ في برج الميزان المعاكس الذي يجعلك تعاني من مراوحة للمكان لا تجازف بعلاقاتك ولا تعرّض استقرار وظيفتك للمخاطر، تتحسن الامور وتتحول المعطيات الى صالحك لتصبح اكثر ايجابية وتفاؤلا مع انتقال القمر الجديد الى الدلو الصديق يومي الاحد والاثنين الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج العقرب فتعيش افضل ايام الاسبوع الامور المهمة التواصل مع الاخرين الاشغال الضرورية والاولويات يجب عليك ان تتابعها بدقة الزيارات التنقلات طلب المساعدة تقديم الخدمات ايام مناسبة جداً مليئة بالرغبات الكثيرة والاحلام والاماني التي سوف تتحقق فالنشاطات كثيرة وواعدة كلها بثمار وفيرة ومميزة تتغير الظروف كليا وتصبح معاكسة فتتذمر من تراجع في العلاقات والأرباح والمعنويات وتكون التاثيرات ضاغطة تحت تاثير القمر من الحوت الذي يشكل مثلثا فلكيا مع الشمس من العقرب يومي الثلاثاء والاربعاء فتصبح الاوضاع مختلفة معقدة وصعبة ايام فارغة من الحماس والنشاط او المساعدة او التقدم ايام راكدة تتأخر فيها الاعمال نصيحة ابتعد كليا عن التحرك او حسم الامور او اخذ المبادرات ولا تضع نفسك في مواقف محرجة يتحسن المشهد الفلكي مئة بالمئة لصالحك يومي الخميس والجمعة مع انتقال القمر الى برجك تقوى الحماسة والحظوظ وتتقدم بقوة الاجواء اكثر من ممتازة تجعلك تاخذ الحصة الاكبر من الربح الاوراق والظروف كلها معك فانت من الاقوياء.

عاطفياً: تعيش اسبوعاً ايجابياً ومناسباً لحسم المسائل وطي صفحة قديمة تثير الارتباك في العلاقة مع وجود كوكب الحب في برج القوس الناري الصديق الذي يجعلك تحاط بمحبة كبيرة وعطف ورعاية، وتتمتع بشعبية لا مثيل لها ويسعى الكثيرون للتودد إليك، فتتلقى الدعوات من كل جانب، وتشارك في مناسبات كثيرة لتلتقي بوجوه جديدة ، إذا كنت عازبا وتبحث عن شريك العمر قد تتاح لك فرص عديدة لملاقاة من يهتف له قلبك

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