"نسيت إن النهارده عيد الحب المصري؟".. 10 نصائح للخروج من الموقف المحرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

البعض من المصريين خصوصًا الرجال قد ينسى المناسبة الرومانسية التي تتفرد بها مصر عن باقي الدول اليوم 4 نوفمبر، وهو عيد الحب الذي بدأ الاحتفال به في العام 1988 على يد الصحفي مصطفى أمين.

ولأن المناسبات الرومانسية تعتبر من الأيام الخاصة المهمة لمعظم الفتيات، لكن البعض من الرجال قد يتعرض لنسيات تلك المناسبة ما قد يغضب أزواجهن، لذا نستعرض لك بعض الأفكار للخروج من الموقف المحرج، وذلك في السطور التالية.

1 - يمكنك شراء الشكولاتة ومجموعة من الحلوى المفضلة لها من أقرب سوبر ماركت.

2- يمكنك عمل "jar love" عن طريق كتابة عبارات من الحب في ورق صغير ووضعها في برطمان فارغ.

3- اجمع مجموعة من الصور المميزة وعلقها في ركن بالمنزل مع كتابة عبارات حب.

4- المرأة تعشق الاهتمام والإعلان عن حبها أمام الأصدقاء والمقربين، فإذا داهمك الوقت ولن تستطيع فعل أي شيء انشر بوست لها على "فيسبوك" وامدحها وعبر لها عن حبك.

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5 - خصص لها بعض الوقت واحضر تورتة على شكل قلب، ويمكنك طلب العشاء من الخارج وإضاءة بعض الشموع.

6 - إذا كنت بارعًا في كتابة الشعر فاستخدم هذه الموهبة الآن، أو جهز لها مجموعة من أبيات الشعر لشاعر تحب قصائده.

7 - اشتر لها هدية عبر الإنترنت، وبكلمات رقيقة اعتذر لها عن أنها لم تصل في الوقت المناسب.

8 - سجل لها اشتراك في الجيم، أو بيوتي سنتر ليوم كامل.

9 - يمكنك التوجه لأقرب صيدلية وشراء بعض مستحضرات التجميل، أو كريمات ترطيب البشرة، وواقي الشمس.

10 - شراء بوكس يحتوي على مجموعة من ألوان طلاء الأظافر المفضلة لها.